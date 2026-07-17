议员丝巾变袋巾 陈勇「一开六」赠好友 党友赞环保新颖︱Kelly Online

立法会日前率先向议员售卖新一批领呔及丝巾，据了解紫色是议员专色。今日（17日）在数位男议员身上，却出现印有「立」字的紫色袋巾，似乎不是官方设计，难道设计出台数日已吸引外界照抄？

内会主席陈振英透露，袋巾是由民建联陈勇精心设计，将立法会的丝巾一开六，再缝上包边，送予5位好友。他更大赞设计漂亮，放在西装口袋刚刚好，且立法会丝巾选料好，上手十分滑溜。

民建联主席陈克勤亦有幸获得袋巾。被问到私自裁剪原设计有否不妥时，他表示不认同，指不是每位男士都喜欢用袋巾，若要订一个批次袋巾相对浪费，这样的设计既环保又新颖，自己颇喜欢。

目前已知获得陈勇袋巾的，包括他自己、陈振英、陈克勤及民建联叶傲冬，另外两位幸运儿是谁就不得而知。《星岛头条》记者再追问陈勇时，他仅称感谢。相信要看立法会全员访京，那几位议员有使用袋巾才能揭晓答案。

记者、摄影：郭咏欣

相关新闻：立法会新款领呔曝光！李慧琼率先打呔主持会议 议员赞：真抵打｜Kelly online