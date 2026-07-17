宏福苑︱769户已签收购合约 今再向10多户付款 平均300多万元

立法会财委会今午（17日）召开会议，审议将宏福苑长远居住安排方案的核准承担额增加10亿元至共50亿元，以推展涵盖宏福苑全部8座楼宇的收购业权方案。政府透露最新已向10多位愿意接受收购的居民，发放收购业权的款项。

工联会陈颖欣关注，当局最快何时可向接受收购的业主支付收购的款项，以及居民何时可收到支票，金额的范围是多少。

财政司副司长黄伟纶称，目前已有769户居民签署收购合约，占已表示愿意接受收购方案居民的四成三，当局今天更已向10多户居民支付收购款项，平均涉款约300多万元，看到很多收到款项的居民是如释重负，强调对政府来说做这件事「没有最快、只有更快」。

陈克勤称宏福苑居民由徬徨到有希望

民建联陈克勤感谢政府将收购方案开放至宏志阁，让居民可放下心头大石，而他最近亦与宏福苑居民参与政府的「睇楼团」，看到居民由最初的徬徨，到现在对未来有一个希望，认为他们很接受政府的安排。他关注，政府最新宣布会向宏福苑居民提供30万元的租金津贴，是否包含在今次申拨款的10亿元当中，以及宏志阁没有被烧，若他们接受收购是否可再次上楼拿取个人物品。

黄伟纶表示，租金补助金不是由公帑支付，而是从支援基金负责，最新的调整只是无论有否参与政府的计划，居民都可以领足4期共30万元的津贴。至于上楼安排，他强调政府会以情理法兼备处理问题，若居民有需要可向相关部门提出，可安排回去拿取更多的物件，且同意可让居民在新居入伙时，才返回单位取回如梳化等大型物品。

范骏华关注收购业权后处理安排

选委界范骏华关注，当局有否就整个宏福苑灾后处理作预算和计划，包括收购所有业权后，相关大厦的后续处理安排。黄伟纶表示，今次增拨的10亿元，对将来的社区设施、公园或拆卸楼宇无关，必先处理业权才可规划后续安排，接下来立法是一个可能性，预算要到第三年才能收回所有业权，当局才可做之后的工作规划。

选委界林筱鲁关注，若当局最终需透过法律去收回业权，难免要经过土地审裁处去处理，届时土地审裁处只会用公开市场价去处理赔偿，即会低过政府目前的收购价。他冀当局确认政府的收购价不会变成市场价，以及余下业权收购款项不包含在今次增拨的款项当中。

黄伟纶确认若将来透过立法收回业权，补偿会循一般的财政程序去处理，而且确认在受灾后宏福苑的市场价，较政府收购价有一定距离。

记者：郭咏欣