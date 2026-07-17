新皇岗口岸｜陈曼琪：感谢中央安排港方口岸获最佳采光位置 赞女厕比例高

立法会今日（17日）审议《皇岗口岸港方口岸区条例草案》，身兼全国人大代表的立法会议员陈曼琪表示全力支持草案通过，指新皇岗口岸将由单一口岸转变为多维度立体交通枢纽，标志著深港两地深度融合与协同发展取得跨越式的突破。陈曼琪表示，有关安排由中央授权、国务院批覆到特区进行本地立法，整个过程环环相扣，具备坚实的宪政与法律基础，充分反映在「一国两制」方针下，中央对香港特区的高度信任。

她又指，重建后的皇岗口岸将实施「一地两检」及「合作查验、一次放行」的全新通关模式，通关能力将较原有口岸大幅提高约四倍。此外，原有的落马洲管制站拆卸后，将可释放约二十公顷土地，用于打造新田科技城，为香港的创科发展及北部都会区建设提供极为珍贵的土地资源。

新皇岗口岸。

在口岸设计方面，陈曼琪特别提到，她于今年6月列席全国人大常委会期间了解到，新口岸大楼将最好的采光方向分配予港方口岸，令她深深感受到中央对香港的关爱。

针对口岸的设施配套，陈曼琪表示乐见口岸各层功能分区清晰有序，且具备安全电讯及立体的交通配套，但建议当局应多加留意长者及残障人士等不同群体的实际出行需要，在口岸内提供充足、清晰的指示标志以及无障碍辅助设施。

另一方面，陈曼琪特别关注口岸内的公厕数目及男女比例。她得悉港方口岸1至5楼共设有63格男厕，而女厕则高达144格，女厕与男厕的比例优化至超过二比一。她对此设计表示赞赏，并促请政府持续优化相关公厕设施。