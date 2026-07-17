商用车司机体检收紧 争取明年中落实 议员倡设「自助体检机」减财政负担

政府提出收紧商用车辆司机须接受体格评估以获发驾驶执照的年龄要求，由70岁提早至65岁；及缩短65岁或以上商用车辆司机驾驶执照的有效期，以增加年长司机体格评估的频率，保障道路安全。立法会交通事务委员会今日（17日）讨论相关安排，运输及物流局局长陈美宝表示，为提升道路安全，有关修例要争分夺秒，计划暑假后向立法会提出修例建议，争取明年中落实。

体检费动辄过千 当局研引进「体检自助机」

自由党李镇强表示，的士业界普遍认同体检可保障道路安全，但司机担心年满70岁后要做「一年一检」的财政负担较大，因为在港体检价格动辄过千元，关注当局会否联同体检公司、医管局，甚至地区康健中心提供优惠体检套餐。

选委界姚柏良指，自己在内地领取执照亦有使用「体检机」，感觉相当方便，建议当局考虑利用相关科技以控制成本。委员会主席陈恒镔亦称，体检定价要视乎医生及市场，建议政府考虑长远在地区康健中心推行司机体检。

陈美宝表示，现在的建议整体是收紧要求以提升道路安全，当局已委聘顾问搜集一般体检的市场收费，随着日后制定标准化评估指引后，相信长远可计划设立体检医生名单或体检中心，令价钱更贴近司机的负担能力。

她续称，当局正研究相关「自助体检机」，可进行视力、听力及简单反应等测试，但体检亦需要建立医疗配套及资源，当局将作进一步研究及探讨；运输署亦已计划订购类似的「自助体检机」作为试点。至于有议员提出设立商用车司机的强制退休年龄，陈美宝对此持开放态度，当局希望搜集更多资料，并听取议员和业界意见。

倡厘清癫痫患者发牌准则

医疗衞生界林哲玄指出，法例列明若司机患有癫痫症，是不可能获发驾驶执照，但专家意见又认为，若医生评估患者情况稳定，可考虑发证明让患者领取驾驶执照，希望当局厘清如何处理这类患者的牌照问题。他亦希望当局可与医衞局商讨，让医生在「医健通」输入市民的健康评估纪录，包括领取驾驶执照前的评估，供医生日后诊症时作参考。

运输署署长谢咏谊表示，知悉议员有关癫痫症的建议，在正式修订法例时，会审视如何修订得更为完善。她称不论是否驾驶者，「医健通」都是市民掌握自身健康状况的工具，当局亦希望负责体检的医生可经「医健通」提交电子检查证书。

运输署研调整「至FIT安全驾驶大行动」

航运交通界林铭锋希望当局可鼓励更多医生加入计划，方便司机做评估并降低费用。对于当局指司机可使用医疗券作体检，他指部分司机或认为医疗券是供个人看病之用，关注当局会否考虑为司机提供额外体检补贴。他亦提及专营巴士强制安装驾驶辅助系统及司机监测系统，能协助公司找出患有睡眠窒息症的司机，关注当局会否鼓励商用车司机安装有关系统。

谢咏谊表示，署方正积极检视「至FIT安全驾驶大行动」，指出大行动现行检测项目较为基本，未必能完全对应职业司机需要关注的健康项目，故正考虑是否需要作出调整。此外，大行动现时欢迎所有年龄的商用车司机参与，若政策大方向是针对65岁以上的商用车司机，大行动的目标年龄群或亦需相应更改。

实政圆桌议员庄豪锋表示，如果通过体检后发生重大意外，应将负责体检的医生转介医委会。不过陈美宝直言建议不切实际，「其实一宗意外的成因可能有多方面因素，除了个人因素、现场环境、其他使用者情况，所以不能一概而论。」

记者：郭咏欣