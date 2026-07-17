Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天星小轮申加价｜有议员质疑加幅过高 倡增加游客票价作平衡

政情
更新时间：13:03 2026-07-17 HKT
发布时间：13:03 2026-07-17 HKT

立法会交通事务委员会今早（17日）讨论天星小轮申请加价，计划「中环—尖沙咀」及「湾仔—尖沙咀」航线成人平日票价(上层)拟由5元增至6.5元，星期六、日及公众假期 (上层)票价则由6.5元增至8.5元，增幅约30%。多名议员对加价表示理解，但亦认为过高，建议考虑增加游客票价，以取得平衡。

自由党梁进对天星小轮申请加价表示理解和支持，但认为要有可持续发展，一定要增加非票务收入，关注政府会否拆墙松绑，如店铺比率或开放天台等，让他们可以做生意才可平衡收支。民建联郑泳舜认为，营办商过去做法比较保守，将来可否会与文体旅局、发展局、商经局有更多的合作，希望运输署可为营办商设定一些指标。

方国珊：加价三成对普通市民来说较高

运输及物流局副秘书长叶海鹰表示，运输署正努力进行协调码头活动的空间，早前更与发展局合作将码头的商业活动空间扩大，让营办商可办不同的商业活动，目前营办商已聘专业机构去帮他们做广告招商或商业活动。他续称，运输署已成立专责小组，统筹不同部门，当渡轮营办商有非票务收入计划时，当局可一站式推行。

专业动力方国珊表示，今次加价三成对普通市民来说加幅较高，且月票以市民居多，他们如此「捧场」但要加价，是否可悄悄增加游客的价格取代。旅游界江旻憓关注，是否有数据显示游客票占总乘客量多少，如要增加旅客票的价格，会否有计划与旅游业界合作，增加旅客票的体验以平衡票价上升。

天星小轮有限公司总经理周润宏表示，公司每年都会与旅发局及不IP，推不同的联乘活动，公司未来会积极与相关的政府部门讨论，联乘更多旅游盛事。

记者：郭咏欣

相关新闻：

天星小轮申加价三成 成人平日票价拟由$5增至$6.5 「湾仔—尖沙咀」航线推宠物共乘服务

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
21小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
4小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
5小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
6小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
7小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
19小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
21小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
21小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
4小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
2026-07-16 13:41 HKT