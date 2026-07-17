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新皇岗口岸｜立法会加开大会审议 李慧琼称体现「高效优质良性互动」

政情
更新时间：11:22 2026-07-17 HKT
发布时间：10:43 2026-07-17 HKT

政府全速推进《皇岗口岸港方口岸区条例草案》立法，本周二（14日）刊宪后，翌日即在立法会首读及二读，内务委员会昨日举行特别会议，直接审议条例草案。立法会今日（17日）11时举行大会，恢复二读辩论，预料即日三读通过。

主席李慧琼表示，认同政府提出的理据，支持尽早完成立法决定加开大会，又称今次立法工作充分体现行政立法之间高效优质的良性互动，有信心议员定必履职尽责、认真审议、高效高质，完成这项标志著粤港澳大湾区融合迈向新里程的立法工作。

内会主席陈振英汇报昨日审议条例草案的重点，指昨日4小时会议详细审议了条例草案，委员就条例草案及6项相关拟议附属法例的政策事宜，以及法律和草拟事宜，提出近120项意见和问题，当中涵盖港方口岸区的范围、皇岗口岸正式盟通前的准备工作及开通时间表、口岸应急模式、交通配套等，内会支持条例草案，以尽快在皇岗口岸落实「一地两检」安排。

正式开通日期由粤港两地政府商定

重建后的皇岗口岸会定位为深港间最重要的24小时客运陆路口岸，实施「一地两检」及「合作查验」，一次放行的崭新通关模式，整体通关时间将由现时落马洲皇岗口岸约30分钟，大幅缩减到约5分钟，通关流量更会由目前每天约4万人次增加到20万人次，而在港铁北环支线开通后，更可提升至每日约30万人次，联检大楼主体工程建设已基本完成，港深双方正以同步施工方式，全速推进口岸内部的建设及安装工程。

国务院于7月8日就启用皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（港方口岸区）有关事项作出批覆，确定港方口岸区的具体坐标和面积，并同意港方口岸区由2026年7月31日零时起启用并依照香港特别行政区法律实施管辖，正式开通日期由粤港两地政府商定。

记者：郭咏欣

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