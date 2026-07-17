Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇岗口岸｜立法会今早11时召开特别大会 审议条例草案

政情
更新时间：10:43 2026-07-17 HKT
发布时间：10:43 2026-07-17 HKT

政府全速推进《皇岗口岸港方口岸区条例草案》立法，本周二（14日）刊宪后，翌日即在立法会首读及二读，内务委员会昨日举行特别会议，直接审议条例草案。立法会今日（17日）11时举行大会，恢复二读辩论，预料即日三读通过。

正式开通日期由粤港两地政府商定

重建后的皇岗口岸会定位为深港间最重要的24小时客运陆路口岸，实施「一地两检」及「合作查验」，一次放行的崭新通关模式，整体通关时间将由现时落马洲皇岗口岸约30分钟，大幅缩减到约5分钟，通关流量更会由目前每天约4万人次增加到20万人次，而在港铁北环支线开通后，更可提升至每日约30万人次，联检大楼主体工程建设已基本完成，港深双方正以同步施工方式，全速推进口岸内部的建设及安装工程。

国务院于7月8日就启用皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（港方口岸区）有关事项作出批覆，确定港方口岸区的具体坐标和面积，并同意港方口岸区由2026年7月31日零时起启用并依照香港特别行政区法律实施管辖，正式开通日期由粤港两地政府商定。

相关新闻：

新皇岗口岸｜落马洲与新田交汇处将释出作创科用途 「皇巴」结束营运转型非专营巴士

福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮

大棋盘︱新皇岗口岸本地立法「开快车」 料需加会审议

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
18小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
1小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
18小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
3小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
16小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
16小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
21小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
18小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
2小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
14小时前