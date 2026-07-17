新皇岗口岸｜立法会今早11时召开特别大会 审议条例草案

政府全速推进《皇岗口岸港方口岸区条例草案》立法，本周二（14日）刊宪后，翌日即在立法会首读及二读，内务委员会昨日举行特别会议，直接审议条例草案。立法会今日（17日）11时举行大会，恢复二读辩论，预料即日三读通过。

正式开通日期由粤港两地政府商定

重建后的皇岗口岸会定位为深港间最重要的24小时客运陆路口岸，实施「一地两检」及「合作查验」，一次放行的崭新通关模式，整体通关时间将由现时落马洲皇岗口岸约30分钟，大幅缩减到约5分钟，通关流量更会由目前每天约4万人次增加到20万人次，而在港铁北环支线开通后，更可提升至每日约30万人次，联检大楼主体工程建设已基本完成，港深双方正以同步施工方式，全速推进口岸内部的建设及安装工程。

国务院于7月8日就启用皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（港方口岸区）有关事项作出批覆，确定港方口岸区的具体坐标和面积，并同意港方口岸区由2026年7月31日零时起启用并依照香港特别行政区法律实施管辖，正式开通日期由粤港两地政府商定。

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