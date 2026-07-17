新皇岗口岸︱立法会三读通过条例 邓炳强：正式开通日期会适时公布

政府全速推进《皇岗口岸港方口岸区条例草案》立法，本周二（14日）刊宪后，翌日即在立法会首读及二读，内务委员会昨日举行特别会议，直接审议条例草案。立法会今日（17日）11时举行大会，恢复二读辩论。条例草案获在席议员过半数支持，立法会三读通过《皇岗口岸港方口岸区条例草案》。

保安局局长邓炳强表示，口岸早日畅顺开通是港深两地及两地市民的共同目标，当局会与深方携手合作，全速推进各项准备工作，在确保口岸各环节准备稳妥就绪后，会敲定正式开通日期，并会适时作出公布。

主席李慧琼表示，认同政府提出的理据，支持尽早完成立法决定加开大会，又称今次立法工作充分体现行政立法之间高效优质的良性互动，有信心议员定必履职尽责、认真审议、高效高质，完成这项标志著粤港澳大湾区融合迈向新里程的立法工作。

内会主席陈振英汇报昨日审议条例草案的重点，指昨日4小时会议详细审议了条例草案，委员就条例草案及6项相关拟议附属法例的政策事宜，以及法律和草拟事宜，提出近120项意见和问题，当中涵盖港方口岸区的范围、皇岗口岸正式盟通前的准备工作及开通时间表、口岸应急模式、交通配套等，内会支持条例草案，以尽快在皇岗口岸落实「一地两检」安排。

范骏华冀善用释出的落马洲管制站

选委界范骏华表示，支持政府今次全速推进条例草案的安排，希望口岸可及早开通，为大湾区互联互通、香港融入及服务国家发展大局写下新的一页。他指，重建后的皇岗口岸将是港深间最重要的24小时客运陆路口岸，设计未来通关人流量每日可达30万人次，无疑是为两地双向奔赴带来莫大的便利，既方便香港市民回内地探亲、经商等，亦为内地旅客来港观光、商务带来更大弹性。

他指出，新皇岗口岸紧贴河套及北部都会区，当局应将口岸及北都作为更紧密规划对接，包括要完善新口岸及北部各个发展节点的接驳网络，令新皇岗口岸成为北部都会区人流进出的重要门户。他更希望政府善用释出的落马洲管制站及新田公共运输交汇处的土地，配合新田科技城的规划，分阶段发展创科产业，将口岸优势转化为产业动能，实现口岸带动产业，产业支撑城市的良性循环。

选委界陈绍雄表示，「合作查验、一次放行」固然可提升市民及旅客的通关体验和效率，但必须确保在推行创新高效协作时，市民的个人私隐能得到最严格的把关，当局明确表示两地市民资料库绝对不会互通，并在市民明确同意情况下，才会将必要的数据传送到深圳方，若市民不同意这安排，可继续使用传统人工柜位，他乐见此安排。

新皇岗口岸。资料图片

谭镇国倡上水站安达直达口岸巴士

工联会吴秋北表示，皇岗口岸重建后将配合「东进东出、西进西出」的跨境交通格局，进一步优化深港资源流动，促进物流、资金流和信息流高效对接，不单是通关模式的创新，更是香港发挥「背靠祖国、联通世界」独特优势的具体实践。

新社联谭镇国表示，在特区政府全速推进口岸内部建设期间，期望能同时进一步完善交通配套，目前已获悉口岸启用初期将有7条巴士路线直达，但其他巴士路线仍须在新田公共运输交汇处转车，对市民而言便利程度仍显不足，建议在锦上路或上水站等大型交通枢纽安排直达口岸的巴士，同时应增设来往机场的巴士路线，以便利南下过境旅客往返香港国际机场。

他亦留意到新皇岗口岸深圳方已抢先布局推动口岸经济，不少商户趁口岸即将开通的机遇，率先开业迎接香港游客，认为香港亦应因地制宜，大力发展口岸经济，防止本地消费力「有出无入」，更可善用口岸通往公共交通的连廊空间，开设特色商舖，免税店等，让游客在离港前享用港式奶茶、蛋挞等经典港式美食，或选购精美手信，在创造就业之余，更可在游客离港前的最后一站，推广香港地道饮食与文化，说好香港故事。

正式开通日期由粤港两地政府商定

重建后的皇岗口岸会定位为深港间最重要的24小时客运陆路口岸，实施「一地两检」及「合作查验」，一次放行的崭新通关模式，整体通关时间将由现时落马洲皇岗口岸约30分钟，大幅缩减到约5分钟，通关流量更会由目前每天约4万人次增加到20万人次，而在港铁北环支线开通后，更可提升至每日约30万人次，联检大楼主体工程建设已基本完成，港深双方正以同步施工方式，全速推进口岸内部的建设及安装工程。

国务院于7月8日就启用皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（港方口岸区）有关事项作出批覆，确定港方口岸区的具体坐标和面积，并同意港方口岸区由2026年7月31日零时起启用并依照香港特别行政区法律实施管辖，正式开通日期由粤港两地政府商定。

记者：郭咏欣

相关新闻：

新皇岗口岸｜落马洲与新田交汇处将释出作创科用途 「皇巴」结束营运转型非专营巴士

福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮

大棋盘︱新皇岗口岸本地立法「开快车」 料需加会审议