大棋盘｜回归30周年筹备工作展开 政党献计添商机

明年是香港回归30周年大日子，除了新一届特区政府上场，更重要是象征「一国两制」在香港成功实践，具有重要里程碑意义。据闻，政府内部已展开明年30周年庆祝的前期筹备工作，近日不同政党亦趁《施政报告》咨询献计，例如成立庆典委员会、发放回归30周年特别消费券等，提前为这场大庆敲锣响鼓。

政府展开前期筹备 预料年底公布具体安排

「逢五逢十」的回归周年纪念，政府一向以高规格庆祝，过去成立由政务司司长领导的跨部门督导委员会，负责统筹庆祝活动及项目，各政策局及部门亦要「交功课」。据闻，政府内部早前已进行非正式讨论，目前仍在收集意见、集思广益的初步阶段，预料本年底才有具体安排出台。

翻查资料，回归20、25周年前夕，政府均是在前一年的12月开始介绍庆祝活动的筹备工作。2016年林郑月娥担任政务司期间，主打文化体育盛事、国际会议等；2021年底，时任政务司长李家超公布活动，包括多个大型展览、文化艺术活动、研讨会等，但当时仍受新冠疫情阴霾笼罩，活动规模受限。

在时机上，回归30周年不仅意味「五十年不变」已走过逾半，也是总结「一国两制」实践经验、全面规划长远发展的关键时期，无论在活动形式、规模上，皆有空间寻求新的突破，并展示香港回归以来的重要成就。有政圈中人举例，首位「港产太空人」黎家盈参与国家载人航天工程，本身是说好「一国两制」优越性的好例子，也是推动爱国主义教育的切入点，以加强年轻人对国家认同感，相信她回港后会成为「吉祥物」。

政界倡消费券及盛事化 联动大湾区带动经济效益

为迎接回归30周年，各党派今年预先提出不同崭新建议，例如自由党邵家辉提倡「特别电子消费券」，透过「市民消费300元、政府津贴100元」模式，惠及本地零售餐饮及服务行业；体演文出界议员霍启刚建议，明年央视春晚设立香港分场，在启德体育园呈现香港的国际面貌与发展活力。

喜庆活动固然能凝聚气氛，但若然联动经济效应，由人气带来财气，无疑是一举两得。民建联近日便提倡回归30周年庆典「盛事化」，研究与中央部委联合筹办国家级庆祝项目，联动大湾区城市，并善用爱国主义教育设施规划主题活动举办经济及体育盛事，向国际展示「一国两制」成果。

促进「人心回归」成未来管治重要课题

民建联议员、爱国主义教育工作小组委员陈勇解释，过去在各区举行的文艺庆祝活动当然可继续，但只是最基础，未来庆祝形式需要再「进化」，既为香港在国际间塑造正面形象，对内则带来经济效益。他举例透过大型体育或文化盛事，宣传香港繁荣稳定的社会环境；借大型国际会议宣传香港的国际金融中心地位及背靠祖国的优势，以助招商引资等。

特区三十而立，除了拼经济谋发展，也要面对「人心」这个深层课题。无可否认，「一国两制」在港实践几经波折，特别是2019年事件后，社会仍未完全解结。立法会前主席曾钰成近日指，「软对抗」仍存在，有些人内心仍不甘心、不服气。如何在锣鼓喧天的庆祝活动外，促进「人心回归」，相信是政府未来管治的重要课题之一。

聂风