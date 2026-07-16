香港书展︱陈茂波和初中学生参观摊位鼓励学习AI 介绍辑录习近平谈治国理政著作

财政司司长陈茂波表示，人工智能是世界发展大潮，也是个人生活、工作与未来事业发展的必备工具。他鼓励同学们积极学习和拥抱AI发展。

陈茂波于社交平台发文，指一年一度的香港书展正在湾仔会展举行，他和多名初中学生到场参观多个展出摊位。「未来属于青年，希望寄予青年」，陈茂波向他们介绍辑录了国家主席习近平谈治国理政的著作，鼓励他们保持好奇心、多观察、多尝试，发掘个人兴趣与长处；只要抓准方向、锁定目标、勤加努力，总会找到个人发展的空间，更可为国家的发展作积极贡献。

他表示，人工智能是世界发展大潮，也是个人生活、工作与未来事业发展的必备工具，他在书展买了有关人工智能发展及人机协作的书籍送给同学们，鼓励他们积极学习和拥抱AI发展；一行人还一起参观了多家驻港外国领事馆在会场设立的展区，让他们了解近年香港跟东盟、中东等国家在多方面不断深化的往来，让同学们对跨文化的交流和合作，有更直接的了解，开阔眼界。