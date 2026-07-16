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邓炳强：书商有责任确保书籍不危害国安 如食店不会卖毒药

政情
更新时间：16:18 2026-07-16 HKT
发布时间：16:18 2026-07-16 HKT

警方国安处昨日（15日）到旺角搜查两间书店，包括田园书屋及留下书舍，拘捕5名男女，并检取一批涉案的具煽动意图书籍。保安局局长邓炳强今日（16日）见传媒时称，卖书商有责任确保其所售卖的书籍不会危害国家安全，正如食物售卖店不会售卖毒药，相信书商是有责任去处理。

列禁书名单？ 邓炳强：针对内容非书名

他指，涉案人士在书店中展示或出售内容包括煽动他人引起对香港特区政府或司法机构或执法部门憎恨的书籍，强调法例已说得很明白，如何具有煽动意图，展示或出售危害国家安全的书籍是其中一种，重申犯法就是僭越红线，当局一发现证据就会拘捕及提控。

被问到会否列禁书名单，他强调当局是针对危害国家安全的行为，若有人借书籍内容去煽动他人憎恨政府就是煽动，重申针对的是内容，并不是书名，要杜绝有人将犯法的书改名以逃避列入黑名单，当局绝不会便宜犯罪的人。

记者：郭咏欣

警员从留下书舍带走一名女子。
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便衣警搜查位于旺角的留下书舍。曾志恒摄
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探员从留下书舍搬走多个胶箱。
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