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新皇岗口岸｜遇突发事故指挥权谁属？ 邓炳强：由最近一方负责 立会周五加开大会审议

政情
更新时间：15:33 2026-07-16 HKT
发布时间：15:33 2026-07-16 HKT

立法会内务委员会今早（16日）召开特别会议，处理《皇岗口岸港方口岸区条例草案》，而由于立法时间紧逼，主席陈振英咨询各委员会就审议条例的安排。保安事务委员会主席邵家辉指，保安局早于今年3月曾向委员会作解说，大部分议员表示支持，提出由内会立即进行审议。建议获委员同意，会议即就条例草案展开审议。

吴秋北忧突发事故时 两地指挥权责任谁属

工联会吴秋北关注极端情况下，如发生火警、气体意外等突发事故时，指挥权谁属，担心或会出现界线模糊的情况，或影响日后索赔等安排。他亦关注何时可以真正推动「真无感通关」。

邓炳强：紧急情况由最近一方负责拯救

保安局局长邓炳强表示，特区政府与内地相关部门有协议，在口岸何处发生事故就由该方指挥，不会有模糊之处，若一旦出现紧急情况就由最近一方负责拯救。至于「无感通关」，他指正在港珠澳大桥作试行，若日后内地都有「无感通关」，不排除会在皇岗口岸展开。

陈克勤倡仿启德体育园进行公众演练

民建联陈克勤留意到口岸大楼车辆通道基本是单向，万一过关有问题时，车辆很难有另一条路离开，故在旧口岸区要留有位置作缓冲是非常重要，希望当局特别留意。

他更称，完成本地立法与正式通关将相隔一段时间，希望政府期间做好压力测试，问及会否考虑参考启德体育园开幕前的做法，邀请公众进行演练。邓炳强表示，政府必然会进行测试，包括综合营运、公共交通网络、应急演练、压力测试等，形式及时间等细节有待研究。

搬新口岸「无回头路」邓：须确保妥当才通关

经民联黄永威表示，参考深圳湾口岸经验，当时本地立法及口岸开通相差数个月，关注当通过法例后相关测试所需的时间。邓炳强表示，由于新口岸启用后，旧口岸将停止运作，需将所有设备及人员搬往新口岸，形容是没有走回头路的情况，必须在通关前准备好器材、人面识别技术，并进行多方面演练，确保不会对市民造成不便。

邓炳强指，特区政府与深圳当局都希望尽快开通，但先决条件是要做好准备工作，双方会保持联系，在确保口岸安全畅顺的条件下，敲定正式开通日期，并适时公布。会议花近4小时完成审议条例，保安局局长邓炳强将于会后致涵立法会主席，请求于明天（17日）召开大会，恢复二读审议。

邓炳强于会后见传媒时，强调今次是很特别及紧急的情况，必须于本月31日前完成立法，令皇岗口岸港方口岸区可由特区政府管辖，同时当局有依足所有程序立法，只是加快开会、开会的时间长一些，指刚才约4小时的会议中，有超过50次的议员提问，期间已作出充分解说及讨论，认为立法会加快审议是「急市民所急」，尽立法会的责任工作。

周五加开大会 恢复二读条例草案

保安局局长请求立法会主席李慧琼考虑批准于明天（7月17日）加开立法会会议，以恢复《皇岗口岸港方口岸区条例草案》的二读辩论。李慧琼支持尽早完成皇岗口岸「一地两检」的本地立法工作，以期为开通皇岗口岸的各项准备工作得以尽快全面推展，让皇岗口岸可「早一日得一日」正式开通，为市民提供更高效、便捷的通关服务。立法会主席决定按《议事规则》的规定，在7月17日上午11时加开一次立法会会议，处‍理该《条例草案》余下的立法程序。立法会主席已指示，该次会议不会处理其他事项。在获悉立法会主席的决定后，局长已就《条‍例草案》恢复二读辩论提交预告。‍

记者：郭咏欣

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