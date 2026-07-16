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网约车附例︱议员关注「退场机制」 促监管司机须达指明次数才可退出

政情
更新时间：11:31 2026-07-16 HKT
发布时间：11:31 2026-07-16 HKT

立法会大会今早续会（16日），通过规管网约车服务有关的4项附属法例。运输及物流局局长陈美宝表示，随4项附属法例完成审议，与规管网约车服务相关的大部分法律条文会在下月3日生效，当局下月会邀请平台公司申请牌照，并推出的士及网约车合并笔试，若一切顺利，首批牌照会于11月底起陆续发放。规管平台的法律例文将于明年8月22日全面生效，同时有关强化暂时吊销涉及非法取酬载客活动的车辆牌照，以及扣押有关车辆的严格措施，会同日实施。

料首批平台牌照11月底起陆续发出

陈美宝重申，的士与网约车不是「零和游戏」，可以共存互补，当局于过去数年推出多项有关的士改革及提升的士服务质素的措施，的士业独特营运情况及优势，不会因引入网约车平台服务的规管制度而有所改变，相反日后的士业可有一个更公平、更有确定性的经营环境去营运。

她指建立一套既有香港特色，又具国际水平的网约车规管制度，是一项极具挑战、涉及多方利益的复杂工作，当局在制定这套框架时，照顾了市民对于多元出行的热切期盼、平衡了业界的关注，同时亦兼顾道路交通乘载能力等重要因素，透过规管网约车可优化香港整体个人化点对点交通的生态圈。

确保司机达「指明次数」才可退出

保险界陈沛良认为，现阶段发出1万个网约车牌照较为保守，因根据当局的供求分析同运力换算，若维持当局所调查的22%网约车运力需求，推算需要约1.7万至2万张网约车牌照，方可对应目前的士与网约车的整体运力配比，认为参考其他国家或地区，本港网约车牌照数量不应低于的士牌照数量。

他促请当局在网约车牌照正式发出并运作后，密切留意市场实际情况，例如掌握司机提供载客服务的时长、司机上线时长、乘客轮候时间等营运数据，尤其是在退出机制方面，要确保网约车司机达到「指明次数」要求。他更促当局就网约车保险，与业界紧密沟通，确保有关保险产品的条款清晰界定承保范围，以及受保人责任。

良性竞争需建基于公平基础

航运交通界林铭锋认为，当局拟发1万个网约车牌的做法是稳妥审慎，平衡了不同因素，当局更强调会动态评估许可证数目，若将来大众对网约车的需求有变化，或的士业经营受到严重影响等，当局亦应审视有关因素，并适时作出调整，确保网约车有序推行。

他续称，政策推行是希望的士与网约车存在良性竞争，从而有利个人化点对点交通服务行业的可持续发展，认为良性竞争需建基于公平的基础上，确保双方都有平等机会去发挥，举例当局要求网约车主自行投保第三者保险，与的士做法一样，且网约车有机会在不同平台提供服务，若由平台统一购买，当意外发生时要厘清平台责任会有困难。

记者：郭咏欣


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