大棋盘︱读医续成热门 如何培养状元变仁医？

中学文凭试放榜，今年诞生24名「状元」，创历年新高。每逢放榜季节，状元升学意愿备受关注，今年有20人希望读医，比率逾8成。医生高薪厚职，对知识要求亦比大部分职业为高，顶尖学生心仪医科属人之常情。不过近期关于医生的负面新闻不少，大学医学院应如何加强医生品德教育，培养出才德兼备的医生服务市民？

医生若利用专业犯罪 对社会危害深远

作为「以生命影响生命」的职业，社会对医生的道德要求，在众多职业中必属前列，始终医生背负社会信任，一旦从业者心有歪念，危害非常深远，例如有西医配合「碰瓷党」开假医生纸协助行骗、涉嫌滥发「免针纸」等。

近期本港再有多宗涉及医疗专业的事件，包括医委会拖延16年才完成处理一宗医疗事故研讯；KOL女实习医生不当使用医疗仪器及查阅病人私隐，被医管局解雇及遭警方拘捕。部分状元昨日受访时，同意KOL行为失当一事，对有意入行的准医生是警惕；亦有状元称做医生并非要「晒命」，「太高调有时候容易惹祸」。

11位超级状元：

13位状元：

中大医学院前院长：医德教育是终身学习

上周立法会质询中，议员多番追问大学医学院如何加强医科学生的专业操守意识。当局回应指，所有公院医生必须医术医德兼备，而专业操守和医生伦理道德课程，是本地大学医学生必修科目。过去5年有3名实习医生因工作表现欠佳、行为不检或刑事罪行而未能完成实习，无法注册成为医生。

局方说法不能说错，始终医德教育是医学院课程的必修范畴，任何医科生都一定听过《希波克拉底誓词》和《日内瓦宣言》，承诺奉献一生服务人类，以病人的健康及福祉为首要考虑。港大医学院今年亦表示，特意加强医学伦理及专业操守培训。但社会真正要问的是，为何正规医科教育已包含医学伦理，仍会不断出现涉及医生操守的争议？是否有人在从医或学医过程中已忘记初心？

中大医学院前院长陈家亮向笔者指，社会整体知识水平提升，对专业人士操守要求也越来越高，医学院对医科生的医德教育从没松懈，但他一直强调医生教育远不止书本知识，身教、切身体会病人境况的同理心亦是重要范畴，「作为医生，你点样看待个病人，学生会睇住」。他形容医德教育是终身学习过程，由初出茅庐到资深医生都要不断学习，亦会随着社会变化而提升自己。

陈家亮认为，不应以个别事件评断整体医学界道德水平，他从事医科教育多年，绝大部分年轻医生都毋忘从医初心，对病人的服务不断进步，但无可否认随着时代变化，年轻一代自小接触互联网，已将发放工作日常视为生活一部分，亦比上一代更重视工作生活平衡。然而在这背景下，医生如何厘清界线，培养责任感及尊重病人私隐，学懂分辨甚么事情是医学伦理下不容许，这需要时间实践。

外科医生、立法会议员林哲玄则指，成绩好与道德水平未必有百分百关系，现时医学院收生仍偏重成绩，认为长远要加入其他渠道，了解学生品德水平，作为收生考虑因素之一；医科生实习时，医管局除了「技术上无做错嘢」，亦可同时审视实习生态度、与病人交流互信等，作为评核标准。

今年港大和中大均以银弹攻势，以巨额奖学金吸引尖子，但除了有多少精英入读，社会同样期望医学院训练出来的医生，操守对得起身上背负的专业。无论读医是希望名成利就当「月球族」，抑或加入公营医疗做前线医生，都是个人选择，但医疗是攸关生死的服务，从医者的责任感，重要性绝不下于医学知识。

聂风