夏宝龙出席港澳研究中心北京揭牌 中心宗旨为加强宣传习近平港澳工作重要论述

中央港澳工作办公室与中国社会科学院今日（15日）上午在北京举行「港澳研究中心」揭牌仪式，并于现场发布相关研究成果。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，以及中国社会科学院院长、党组书记高翔亲自出席是次活动，共同见证中心正式成立。

强化「一国两制」理论支撑

新成立的港澳研究中心，是中央港澳工作办公室支持中国社会科学院积极发挥国家高端智库作用、以及综合研究优势而组建的重要研究平台。该中心的核心宗旨，在于加强研究、阐释及宣传习近平总书记关于港澳工作的重要论述，同时积极构建「一国两制」的基础理论与学术话语体系。

此外，中心未来将深入开展港澳高质量发展等重大问题的研究工作，持续讲好「一国两制」的成功实践故事，促进香港与澳门的长期繁荣稳定，以及支持港澳更好融入和服务国家发展大局，提供坚实的理论支撑、智力及人才支持。

中央港澳工作办公室与中国社会科学院今日（15日）上午在北京举行「港澳研究中心」揭牌仪式。

中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，以及中国社会科学院院长、党组书记高翔亲自出席是次活动，共同见证中心正式成立。

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两地官员及专家学者齐聚

揭牌仪式有多名中央及港澳特区官员出席参与。当中包括中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方，政务司司长陈国基，以及澳门社会文化司司长柯岚。

中国社会科学院副院长、党组副书记彭金辉，与中国社会科学院副院长、党组成员赵芮亦有出席活动。同时，来自内地及港澳地区的国家高端智库、各大高校及研究机构等专家学者代表亦齐聚一堂，参与这项学术及理论研究的交流盛事。