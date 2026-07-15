立法会通过地盘全面禁烟 7.17起生效 吸烟者罚$3000 承建商最高可罚$40万

立法会今日（15日）通过《建筑地盘安全修订规例》，落实地盘全面禁烟，将于7月17日起正式生效。修例后所有建筑地盘及大厦维修工程均列为禁烟区。劳工处职业安全主任有权向违规吸烟者发出3,000元定额罚款通知书，承建商若未确保地盘禁烟，最高可被罚款40万元。

源于宏福苑五级大火 两项修例周五生效

大埔宏福苑发生五级大火并造成168人死亡，引发社会对地盘工吸烟问题的高度关注。政府向立法会提交了三项关于地盘全面禁烟的法例修订，其中两项将以「先订立、后审议」的程序推行，并于7月17日起正式生效，包括将建筑地盘列为禁烟区，以及指明职业安全主任可依法向违例者发出定额罚款通知书。

禁烟范围涵盖大厦维修 职安主任获授权执法

根据《2026年吸烟（公众衞生）条例（修订附表2）令》，所有建筑地盘（包括大厦维修工程地盘）均已被指定为禁止吸烟区。

同时，配合《2026年定额罚款（吸烟罪行）（指明主管当局及公职人员）（修订）公告》，劳工处职业安全主任获正式授权，可根据《定额罚款（吸烟罪行）条例》，全面执行所有涉及建筑地盘吸烟罪行的执法工作。

违例吸烟罚3000元 承建商及东主面临重罚

新例实施后，任何人在建筑地盘内吸烟即属违法，职业安全主任可向违例者发出定额罚款通知书，定额罚款3,000元。

此外，地盘承建商亦须承担管理责任，确保地盘内没有人吸烟，违规承建商最高可被罚款40万元。若地盘有人吸烟并构成严重火警风险，劳工处将会按相关条例起诉涉事的东主或雇员，东主最高可判处罚款300万元及监禁6个月；雇员最高可判处罚款15万元及监禁6个月。