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立法会通过拨款46亿注资邮政署 议员促尽快转型 梁美芬提醒：三年后又嚟攞真系唔批

政情
更新时间：18:52 2026-07-15 HKT
发布时间：18:52 2026-07-15 HKT

立法会今日（15日）通过从资本投资基金拨款46亿元予邮政署营运基金，以支持其未来三年的营运。不过，多名立法会议员要求邮政署必须尽快寻求业务转型，直言不能再依靠政府注资维持营运。商务及经济发展局局长丘应桦回应指，当局将会探讨最具效益及创新的营运模式，并尽快提出具体方案。

拨款46亿支持三年营运 议员促下不为例

经民联梁美芬指出，虽然支持是次拨款，但同时必须提醒当局应该「下不为例」。她表示，除非署方能像中文大学医学院般提交具体建议书，更称「你唔好下一次，三年之后又嚟攞46亿元，真系唔批」。

议员指思维不变等同倒钱下海 局方承诺探讨创新模式

九龙西立法会议员梁文广则认为，在电子通讯主导的社会下，邮差送信「单凭纯熟及迅速」已不足够。梁文广直言邮政的经营思维若维持不变，不论政府注资多少亿元，都只是「倒钱落海」。

丘应桦回应时表示，当局会因应邮政服务需求的转变，考虑各项因素，探讨提供公共邮政服务的最合适方式。丘应桦强调，将会研究如何以更具成本效益、创新和有成效的模式提供服务，并会充分聆听社会各界的意见，以尽快就香港邮政的未来路向提出务实和具体的方案。

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