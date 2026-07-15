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香港五年规划公众咨询 杨何蓓茵冀打造精良公务员队伍

政情
更新时间：18:54 2026-07-15 HKT
发布时间：18:54 2026-07-15 HKT

本港首个五年规划正进行公众咨询。公务员事务局局长杨何蓓茵今日( 15日 )联同常任秘书长林雪丽等局内领导层，会晤6个与公务员事务相关的咨询及法定组织成员，借此听取对各方对五年规划的意见及建议，并强调当局会致力在资源限制及科技挑战下善用人力，打造一支精良的公务员队伍。

香港首个五年计划勾勒未来发展蓝图

适逢国家「十五五」规划开局之年，杨何蓓茵引述行政长官指，本港编制首个五年规划具备重大历史意义。她形容该规划是一份具前瞻性、策略性及可操作性的指导文件，清晰勾勒出香港未来五年的发展愿景与方向。她表示规划内容涵盖广泛，贯穿经济至民生等多个领域，核心目标在于进一步巩固及提升本港竞争力，同时完善各项民生政策以增进市民福祉。

迎击科技挑战提升AI素养

谈及公务员体系的未来发展，杨何蓓茵直言，未来五年将面临资源限制及科技应用等重重挑战，当局要充分发挥人力资源的优势。她透露，与会成员在会上积极建言献策，针对优化公务员招聘程序、加强内部培训与交流、拓阔人员国际视野，以及提升公务员应对新科技必备的人工智能（AI）素养与技能等多方面，提出了大量具建设性的建议，她对此表达衷心感谢。

积极部署剩余一个月的公众咨询期

香港首个五年规划的公众咨询期尚余一个月。杨何蓓茵表示，公务员事务局会继续细心聆听及全面梳理社会各界的意见，全力推进规划的编制工作。她期望借此明确订立公务员团队的发展蓝图，从而扎实推动本港经济高质量发展，并确保香港在更好融入与服务国家发展大局的进程中，实现自身的长远发展。

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