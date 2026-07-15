渡轮服务存多项纰漏 帐委会促运输署加快跨部门协作 推展码头改善工程提升形象

立法会政府帐目委员会今日(15日)下午召开记者会，报告有关厨余管理工作，以及渡轮服务的规管和监察。

九成厨余被送堆填区 厨余管理尚有改善空间

早前审计报告发现环保署推行智能厨余回收桶服务时，采购工作存在漏洞，且部门严重低估服务需求，并在厨余收集服务的质素监管不足。帐委会关注到2024年仍有九成厨余被送往堆填区，反映环保署在厨余管理方面尚有改善的空间。

花逾年才延长回收点服务时间 从未检讨「惜食香港运动」

帐委会认为署方的不足之处，包括花了超过一年时间总结经验，然后才因应市民的需要，延长部分厨余回收流动点的运作时间；其次，环保署在批出合约前，未有和持份者充分沟通，导致原定在公众街市放置的45个回收桶，有部分只能设置在公众街市以外的地点。环保署亦从未检讨推出超过10年的「惜食香港运动」。

帐委会建议环保署日后推行项目时，管理层应该积极主动预判需求，提前梳理，动态去评估成效，并加强署内各级的协作，及时作出调整，以尽快实现零废堆填的愿景。

专营渡轮的平均船龄达63年 船队整体表现欠佳

至于审计报告揭示运输署在规管及监察本港渡轮服务方面存在多项纰漏，包括有营办商旗下8艘专营渡轮的平均船龄高达63 年，由于零件停产及损耗严重，且有显著脱班问题，船队整体表现欠佳等。

倡运输署加快跨部门协作 推展码头改善工程提升形象

帐委会认为运输署应与渡轮营办商进一步探讨改善长期财务状况的可能性，让服务得以持续发展；又建议运输署与渡轮营办商加强沟通，探讨更好发挥及善用码头的地理优势，举办特色活动，实现最大效益。

帐委会亦建议运输署及渡轮营办商研究如何优化码头的设施，以及深化跨政策局及部门协作，加快码头改善工程的进度，提升形象及吸引更多人流，进一步拓展收入来源。

记者、摄影：郭咏欣