极端天气｜去年录121宗工伤及1宗死亡个案 当局重申雇主须做风险评估

香港近年面对多次恶劣天气状况，对于在户外工作中和上下班途中的雇员安全构成严重影响，劳工界林伟江向劳工及福利局局长孙玉菡提出书面质询，关注雇员在恶劣天气及极端情况下工作是否受到保障。当局回复指会继续透过工作守则及执法措施，保障雇员在恶劣天气下的工作安全。

林伟江问及雇员每年因恶劣天气及极端情况在工作期间及在上下班途中受伤和死亡的个案，孙玉菡回复指，2024年录25宗受伤个案；2025年个案大幅增至121宗，同年亦录得一宗死亡个案；2026年首半年则录5宗受伤个案。局方指个案波动主要受每年极端天气频率影响。另外，劳工处劳资关系科自2025年9月开始记录恶劣天气引致的雇佣申索个案，截至今年6月暂未有相关申索个案。

当局重申，现行恶劣天气工作守则已列明雇主须先做风险评估、为留守当值的指定人员提供交通津贴，并会继续执法监管，保障雇员户外及通勤安全。

