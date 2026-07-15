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新皇岗口岸｜邓炳强：政府有责任7.31前完成本地立法工作 将为议员召开4场简介会

政情
更新时间：14:27 2026-07-15 HKT
发布时间：14:27 2026-07-15 HKT

《皇岗口岸港方口岸区条例草案》今日（15日）于立法会进行首读及二读。保安局局长邓炳强表示，皇岗口岸重建项目位于深圳市的福田区，是特区政府参与落实国家发展策略的重点项目之一，亦是广大市民期待已久的重大民生工程。他之后表示，今天将为议员召开4场简介会，协助议员理解相关的立法文件。

采「一地两检」及「合作查验」通关模式

他续称，重建后的皇岗口岸会定位为深港间最重要的24小时客运陆路口岸，实施「一地两检」及「合作查验」，一次放行的崭新通关模式，整体通关时间将由现时落马洲皇岗口岸约30分钟，大幅缩减到约5分钟，通关流量更会由目前每天约4万人次增加到20万人次，而在港铁北环支线开通后，更可提升至每日约30万人次，联检大楼主体工程建设已基本完成，港深双方正以同步施工方式，全速推进口岸内部的建设及安装工程。

获得中央授权后   特区政府需进行本地立法

他指在中央支持下，全国人大常委会在今年6月26日决定，授权香港特区对皇岗口岸港方口岸区及相关伸延区实施管辖，国务院亦于7月8日作出批覆，同意港方口岸区自今年7月31日零时开始启用，并依照特区法律实施管辖，又订明港方口岸区的范围，在获得中央授权后，特区政府需要进行本地立法，为皇岗口岸实施「一地两检」的安排提供法律的基础。

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特区政府有责任7.31前完成本地立法工作

他表示，为了确保中央授权得以及时落实，特区政府有责任在7月31日之前完成本地立法工作，让当局可于港方口岸区成立的时间，依照特区法例实施管辖。他指亦需要就港方口岸区的实际运作制定多项附属法例，亦需于港方口岸区启用时同时生效，令整套法律框架到位，故已去信立法会考虑加开特别会议，以期条例草案及所有附属法例，都可于本月31日前通过及订立。

另外，他于会后见传媒时，被问到皇岗大楼正式启用安排时，他指完成立法后就可以正式为启用做功夫，包括设置一些通关仪器，并进行压力等不同方面的测试，以确保一切准备就绪时才可通关，期间亦会与深方不断检视情况，希望可以尽快启用重建后的皇岗口岸。

他更强调，会确立法完成所有的立法程序，只是议员需要「开OT」、开特别会议等，形容是用一个务实、负责任的态度去做。

记者：郭咏欣

摄影：何伟豪

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