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立法会新款领呔曝光！李慧琼率先打呔主持会议 议员赞：真抵打｜Kelly online

政情
更新时间：14:43 2026-07-15 HKT
发布时间：14:43 2026-07-15 HKT

立法会行管会早前开始研究推出新一批纪念品，当中包括领呔、丝巾及徽章，首批实物已送抵立法会，议员今午（15日）可于宴会厅内购买。新的领呔及丝巾，分为紫色及红色，并以「立」字会徽构成图案，而徽章则分为金、银两色。立法会主席李慧琼今天更率先戴上红色领呔主持会议，颜色十分夺目，更引来其他女议员想仿效，纷纷入手领呔备用。据了解，下周议员访京行程中，已建议佩戴紫色领呔或丝巾。

据了解，紫色领呔是由不同方向的「立」字会徽拼成艺术图案，且在「立」字中拼有代表无限的数学符号「∞」，寓意团结一心、无限可能；红色领呔则趋向简约时尚风，仅以「立」字会徽构成图案。而金银的襟针是采用镂空设计，由黄铜制成，每个盛惠90元。领呔及丝巾都是100％真丝，更是人手制造，分别盛惠130元及230元。

有议员透露行管会提供约8款颜色供选择，咨询过议员才作选择。亦有议员笑称，这两个颜色较难衬衫，需要一定的时尚要求，且襟针的针较粗，扣在西装外套后会留有洞口，需要小心选衣配衬。

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实政圆桌庄豪锋亦在社交平台发帖，公开这款专为立法会设计的领带样貌，更形容这条专为立法会议员设计的领带，「三只字讲晒，真抵打」。

全体议员首度集体访京 据闻实施闭环管理

立法会议员将于7月19日至25日启程前往北京，展开为期七天的国家事务研修考察。这次行程是香港回归以来，首次有全体立法会议员一同出访北京，亦是李慧琼出掌立法会后首次带队出访。虽然访京具体行程尚未公开，但据闻需要「闭环管理」。

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