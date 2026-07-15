政府无计划立法规管青少年使用社交媒体 孙东：对设平台指引持开放态度

近年全球多国相继立法禁止或限制青少年使用社交媒体，有议员关注政府会否监管青少年使用社交媒体。创新科技及工业局局长孙东表示，政府将继续密切监察海外在规管青少年使用社交媒体方面的最新做法及实施经验，并持续检视香港相关指引及措施，按需要作出调整，以配合香港的实际情况，但目前政府并无计划就此立法。而对相关社交平台提出指引，以减低不良内容对青少年的影响，他对此持开放态度。

政府暂无意立法规管社交媒体

限制措施须平衡创科生态与实际可行性

他表示，在考虑涉及限制互联网使用或其内容的措施时，政府必须兼顾多项因素，包括对青少年心理及社交发展的影响、本地创新科技生态及相关产业的影响、社会对言论及资讯自由的期望，以及整体社会的接受程度，尤其是涉及全面禁止或限制的措施，必须考虑实际执行及监管的可行性。

业界逐步引入AI过滤与日常规管

他续称，按国际经验显示，即使制定有关儿童及青少年网络安全的法例，在实际操作中要达致成效并取得平衡仍具挑战，例如如何准确核实用户年龄、跨平台及跨境执法的可行性，以及措施是否会过度限制社交媒体平台进入及扩展香港市场，从而影响本地创新科技及数码生态的整体发展。他认为这些问题须经深入公众讨论并达成清晰共识，政府才有足够理据制定更具体的禁止或限制措施。

他指当局注意到部分社交媒体平台已在香港逐步为未成年用户引入内容过滤功能，利用人工智能技术识别可能未达指定年龄的用户，限制其接触某些内容或功能，并提示家长或监护人启动相关保护设定。

而在互联网不雅或淫亵内容的规管方面，鉴于网上资讯量庞大且变化迅速，电影、报刊及物品管理办事处一直与业界合作，共同规管及处理有关网上刊载淫亵或不雅物品的投诉，并主动监察网上平台的内容。

记者：郭咏欣