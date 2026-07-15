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香港去年总票房10.5亿按年跌17% 仅41部港产片上映 政府将简化戏院作表演场地审批

政情
更新时间：13:29 2026-07-15 HKT
发布时间：13:29 2026-07-15 HKT

去年有275部电影在港上映，当中只有41部为香港电影，而全年总票房为约10.5亿元，按年下跌约百分之17，有议员关注政府支援香港电影产业的措施。文化体育及旅游局署理局长刘震表示，为拓展戏院收入来源，文化及创意产业发展署已跟进戏院商会的意见，并协调业界与食物环境衞生署、消防处及屋宇署等部门沟通，以简化戏院用作现场表演的申请程序，预期于今年第三季落实。

观电影习惯改变致挑战 全港现有54间戏院

他续称，近年受疫情影响、多元化娱乐来源及家庭影院普及等因素影响，观众观看电影的习惯出现改变，导致全球电影投资收缩及戏院入座率未如理想，而在此宏观环境下，香港戏院的持续营运亦面对挑战。目前全港18区共有54间戏院，高于10年前的48间，与疫情前的61间相差不远。

上半年票房回升 缺国际大片致总票房仍跌

票房方面，今年上半年香港戏院总票房较去年同期上升二成五，而香港电影票房达2.86亿元，已较去年全年增长三成二。去年戏院总票房为11.31亿元，与过去五年的平均水平11.33亿元相若。与疫情前相比，去年总票房较2019年的19.23亿元下跌四成一，而香港电影票房仅下跌约一成四，显示总票房下降主要由于缺乏具票房号召力的国际大片。

半价日入场增四倍  联动餐饮重拾休闲模式

为吸引观众入场及扩展观众群，电影发展基金自去年起资助香港戏院商会每年4至5月举办「戏院日」，以及在国庆举办「十‧一半价睇戏嘉年华」。数据显示，活动日平均入场人次较平日增加约四倍，票房收入增加约三倍，证明活动有效鼓励观影，同时惠及戏院业。戏院商会及戏院亦借此与附近餐饮及商舖合作推出优惠，让市民重拾「购物、用餐、睇戏」的休闲模式，刺激经济活动。

推电影场景展览   促文化旅游协同效应

他又称，政府近年积极发展电影相关旅游景点，以提升市民及旅客对香港电影的兴趣，并确保香港电影在戏院以外持续曝光。文化及创意产业发展署分别于去年5月及今年1月推出「电影场景展览」，包括《九龙城寨‧光影之旅》及《油麻地警署‧光影之旅》，推动电影业与旅游业的协同效应，并获得正面回响。署方将继续积极推动促进文化与旅游融合的措施。

他指电影市场不断演变，电影发展基金的支援措施亦须与时并进，政府将与业界保持紧密沟通，并按业界需要适时提供财政及其他形式的支援，例如加强外景拍摄支援及增加平台以提升香港电影的曝光度，从而促进本地电影业的长远发展。

记者：郭咏欣

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