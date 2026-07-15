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江旻憓终再「出剑」提质询 吁旅游业聘用中高龄人士 政府：正检讨再就业津贴计划

政情
更新时间：13:21 2026-07-15 HKT
发布时间：13:21 2026-07-15 HKT

新一届立法会上任逾7个月，「剑后」、立法会旅游界议员江旻憓终于再次「出剑」，提出任内第二项书面质询，建议旅游业聘用中高龄人士，劳工及福利局局长孙玉菡回复指，政府正就「再就业津贴试行计划」进行中期检讨，并配合「中高龄就业计划」探讨优化。同时，旅游业监管局亦推出「专项专牌」导游牌照，以吸引具专业知识的退休人士入行。

孙玉菡表示政府一直鼓励不同年龄层人士（包括中高龄及退休人士）投身旅游业各范畴。为吸引并协助中高龄人士重投职场，劳工处积极推行「中高龄就业计划」及「再就业津贴试行计划」。

零售餐饮就业人数高 55至59岁失业率达4.4%

另外，局方表示劳工处没有备存以旅游业划分的分项数字，因此提供与旅游业关系密切的零售、住宿及膳食服务业数字。根据政府统计处数据，在2025年零售、住宿及膳食服务业的就业人数方面，40至44岁的就业人数为6.4万人，占该年龄层的15.5%；50至54岁的就业人数为6.39万人，同占该年龄层的15.5%；45至49岁的就业人数为5.78万人，占该年龄层的14.5%。至于失业人数方面，55至59岁的失业人数为1.71万，失业率达4.4%；50至54岁失业人数为1.67万，失业率达3.9%。

为了进一步释放劳动力，「中高龄就业计划」为雇主提供每月最高5,000元的在职培训津贴，期限定为3至12个月。该计划于2024年及2025年分别录得4,443宗及4,491宗合资格就业个案，其中涉及饮食及酒店业的个案分别为508宗及173宗。

另外，孙玉菡指出劳工处于2024年7月15日推出为期3年的「再就业津贴试行计划」，鼓励连续3个月或以上没有从事任何获酬工作的40岁或以上人士重返就业市场。参加者若连续完成6个月及12个月全职工作，可分别获发10,000元津贴，最高累计可获20,000元，兼职则可获半额津贴。在2024至2025年，该计划共录得63,900名参加者及36,237宗就业个案，涉及饮食及酒店业的个案为4,099宗；获批津贴个案20,255宗，涉及饮食及酒店业的个案为2,340宗。

至于政府会否检视「再就业津贴试行计划」连续3个月无工作的申请门槛，孙玉菡表示，劳工处目前正进行该计划的中期检讨，并会配合「中高龄就业计划」，探讨最合适的鼓励就业措施。同时，当局也会密切监察「中高龄就业计划」的申请审批流程及津贴金额，适时作出优化。

旅监局推「专项专牌」 灵活弹性工作适合中高龄人士

另外，孙玉菡表示为配合《香港旅游业发展蓝图2.0》的人才培育措施，旅游业监管局积极推出「专项专牌」计划，按历史文化等个别专业范畴发出「专项导游牌照」，借此鼓励具备专业知识、社会阅历及良好服务意识的中高龄与退休人士加入。

旅监局目前并未为考取及延续导游与领队牌照设定年龄上限，任何年满18岁人士均可报读课程。此外，现时不少旅行社提供灵活的兼职导游及领队岗位，工作时间相对弹性，非常适合退休人士。为进一步提供入行诱因，旅监局亦透过「旅游从业人员培训资助计划」，资助新入行人士的进修、牌照考试及急救证书等费用。升格后的技能提升局亦会持续提供旅游业相关课程，协助中高龄人士掌握所需技能。

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