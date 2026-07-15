大棋盘︱王振民「不要选举」论 划清维护国安主次角色

全国港澳研究会昨日在港举行专题宣讲会，副会长兼清华大学法学院教授王振民形容，香港的国安法律「最温和、最讲法治、最保障人权自由」，又强调世界各地的国家安全，皆是行政机关主导，「（立法机关）你要敢反对你就是政治不正确，你就不要选举了」。王振民说时语调轻松，背后其实进一步确立行政机关在国安事务上的「专属」地位。

「敢反对国安就不要选举」这句话，乍听之下相当强势，但实际上亦有其脉络。自从去年底特首述职、领导人强调要「坚持和完善行政主导」后，行政主导的意涵进一步提升，成为本港政界一道不可逾越的底线；本年初中央港澳办夏宝龙亦提及，行政主导具有强化统筹、执行有力的优势，有效维护国家主权、安全和发展利益。

借其他国家经验 说明国安属行政机关事宜

王振民昨日这番话的语境，是总结美、英等国家的国安法律经验，阐明哪怕是西方国家，订立国安法例时均是以行政机关主导，立法机关只有配合的角色。但他补充不是不尊重议员意愿，实行过程中当然会听意见，但国安事宜极其复杂，其他人掌握的讯息有限。

此番言论与特区政府近年的行事方式亦高度契合。政府今年6月为《维护国家安全条例》订立附属法例，说明特首可列明哪些刑事案件属于「特区法律下其他危害国家罪行」，坊间关注有否监察机制、如何避免「一个人决定」；亦有部分议员指，法例由提出到审议通过时间十分短。特首李家超当时回应指，行政长官可阅读很多涉及危害国安的情报和资料，很多危害国安的图谋涉及「国家级高手」，由特首行使相关权力适当。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，任何国家处理国安问题，主导角色都是行政机关，因行政部门负责执行法例，掌握的机密情报最多，只有当局才能最准确判断国安威胁严重到何等地步，部分情报甚至是透过非常规手段取得，例如间谍活动、策反敌对国家人员等，不可能对外披露。

他认为，王振民言论主要作用是告诉大家在维护国安议题上，「主次角色」要分清楚：立法机关当然要参与审议，就条例可行性、对人权自由等影响等向政府反映意见，但终归判断是行政当局事权；至于「敢反对就不要选举」，只是一种生动演绎，议员仍可表达不同意见。

全国港澳研究会顾问谭耀宗则指毋须过分解读，国安事务从来是行政机构主导，因政府才掌握最有效实时的情报，若连这个基本原则都反对，自然谈不上参与建制。

有安全才有发展，由行政机关主导国安事务，属理所当然。不过政府近年订立国安法律的速度颇急，例如上月订立国安附例，由通知议员至开会审议不足24小时，律政司司长林定国曾解释希望较有效率，「你可以话快，但跟足规矩」。有熟悉情况的人士指，当局对国安事务非常着紧，为免夜长梦多或争议发酵，宁愿开快车「早一日得一日」，议员的角色只能配合和接受。

撇除国安事宜，在行政主导原则高举下，对政府整体施政的效率和顺畅度，亦有增无减。学者何泺生昨撰文论及应如何操作行政主导，他认为要靠虚心和洞见，如议员批评政府政策，只要言之有物、符合科学，都要珍而重之。有建制中人说，任何人都可能有盲点，议员做「红队」是责之所在，但在新时代下也要懂得拿捏分寸。

聂风