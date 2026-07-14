新皇岗口岸︱邓炳强致函内会 冀获支持本月完成立法 以便推展开通准备

国务院已同意皇岗口岸港方口岸区由7月31日零时起启用，正式开通日期由粤港两地政府商定。特区政府已就《皇岗口岸港方口岸区条例草案》刊宪，将于明日（15日）提交立法会首读及二读。保安局局长邓炳强今日（14日）致函内务委员会主席陈振英，恳请全力支持及早完成皇岗口岸「一地两检」本地立法，并于《条例草案》二读辩论中止待续后，考虑召开内会特别会议，以尽快考虑《条例草案》的审议安排。邓炳强已同时致函立法会主席，恳请支持尽快举行内委会特别会议。

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框架仿傚深圳湾口岸 预期获公众支持

邓炳强指出，成立港方口岸区是皇岗口岸早日开通的重要一步。特区政府必须尽早完成本地立法，并正式宣布设立港方口岸区，以提供所需的法律基础。这对有序展开一连串口岸开通前的准备工作至关重要，包括与内地当局联合进行的各项系统测试、试运及应急演练，以确保口岸顺利运作。

特区政府恳切期望获得立法会全力支持，在本月内完成《条例草案》的审议和立法程序，使各项准备工作可第一时间全面推展，让皇岗口岸可「早一日、得一日」正式开通，惠及广大市民。

邓炳强认为，是次立法建议并不涉及全新或具争议性的议题。有关框架与实施「一地两检」安排，已行之有效近二十年的《深圳湾口岸港方口岸区条例》相若，预期可获得公众及立法会议员的支持。由于立法时间紧迫，特区政府将在整个立法过程中与立法会紧密合作，并提供最充分的配合。

记者：李健威