优鲜港品︱首年料逾500农鱼场参与 认证产品拟明年扩至猪、鸡、活鱼及蚝

政府今年推出本地渔农产品全新统一品牌「优鲜港品」，以「优质、安全、减碳」为核心定位，并已于上月开始接受申请。立法会食物安全及环境衞生事务委员会今日（14日）讨论计划的推行情况，多名议员表示支持打造香港渔农品牌，但关注日后产品溢价后或出现假冒及混货问题，促请当局加强监管和执法，同时建议将品牌引入立法会及政府餐厅、校园饭堂，进一步提升认受性。

首两年免申请及年度审核费

渔农自然护理署助理署长（农业）马惠忠表示，「优鲜港品」已于6月6日正式推出，现正接受申请。政府将透过农业持续发展基金，全额资助首两年的申请及年度审核费用，并简化「信誉农场计划」及「优质养鱼场计划」下认证农户的申请程序。他预计今年将有超过500个本地农场及鱼场参与，产品未来会透过网购平台及全港逾500个零售和餐饮销售点发售。当局并拨款约1,500万元，由香港品质保证局担任独立认证机构，建立「生产者认证」及「同行者约章」制度，加强产品溯源及防伪保障。

议员忧产品升值掀造假风险

九龙中杨永杰相信，「优鲜港品」品牌建立后，产品可带来更高附加价值，但担心个别生产者夸大产量，甚至回收外地农产品贴上标签「鱼目混珠」，关注当局有否有效监察及惩处机制。环境及生态局局长谢展寰强调，如发现冒认或造假个案，当局会即时取消相关资格；若涉及欺诈行为，更可能循刑事方向追究责任。渔护署署长黎坚明补充，香港品质保证局会仔细核实农户及鱼场的实际生产能力、生产预算及出货纪录，确保产品来源真实，从源头堵截标签被滥用或假冒的情况。

明年扩至猪、鸡、活鱼及蚝

自由党饮食界梁进关注现时认证产品种类较集中，询问扩展计划时间表，并认为品牌要建立独特故事，将香港渔农文化推广给下一代。谢展寰回应指，「优鲜港品」现阶段主要涵盖预先包装农产品，目标于2027年扩展至猪、鸡、活鱼及蚝等产品，未来亦会研究纳入更多加工食品。黎坚明亦透露，渔护署正与海洋公园合作定期推介本地「星级产品」，透过品牌故事提升市场吸引力；当局亦持续安排小学生参观本地农场及鱼场，未来乐意与教育局研究深化合作。

民建联何俊贤指出，北部都会区发展下部分农地受影响，期望政府加强支援农户，同时为本地渔农产品进军内地市场订立更具体目标。他又建议引入「分级制」，突出优质产品竞争力，并关注农户额外包装成本及街市假冒有机菜问题。当局回应指，包装是建立产品溯源及防伪系统的重要一环，蔬菜统营处会向农户提供技术及包装支援。除了参与展览推广外，未来亦会主动到内地省市拜访及对接企业，协助「优鲜港品」打入大湾区市场。同时会研究产品分级制度，并与海关探讨打击假冒有机菜的执法安排。

倡引入立会餐厅及校园

选委界陈凯欣则建议，政府应以身作则，将政府总部及立法会餐厅纳入「优鲜港品」同行者计划，并进一步推动品牌走进校园，鼓励学校及饭盒供应商采用更多本地渔农产品。她亦关注官方「本地鱼菜直送」平台价格竞争力不足，举例指蓝瓜子斑售价高达378元，而其他网购平台同类产品仅售约245元，价差明显削弱消费者购买意欲。当局承认，现时直送平台规模较小，导致营运成本较高，长远会寻找商业伙伴扩大销售网络，以规模效应降低成本，同时积极向政府机构、餐饮业界及学校推广「优鲜港品」，提升品牌认受性及市场渗透率。

记者：陈耀霆