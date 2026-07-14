纺织制衣界倡深水埗规划地区时尚枢纽 打造出「无处不旅游」新地标

香港纺织及制衣界今日（14日）发表《缔造香港新优势的纺织服装方案》，指面对国家「十五五」规划优化传统优势产业的机遇，业界展现团结决心，就供应链管理、产品设计及品牌发展等领域提出六大重点政策建议，主动对接国家发展大局，并为特区政府编制的「五年规划」提出建议。

打造「CTC+模式」引跨国采购

纺织及制衣界立法会议员陈祖恒表示，本港纺织业具深厚底蕴，被港澳办主任夏宝龙称为「朝阳行业」。他建议提升「制衣业训练局」职能，将其升格为统筹行业发展的执行机构，作为对接国家行业大局的窗口。另外，他建议政府在提升本港跨国企业财资枢纽竞争力时，打造「CTC+模式」，涵盖「采购中心」及「采购活动」，加大力度将跨国企业采购中心「引进来、引回来」。他强调此举能衍生大量贸易融资需求，带动本地中小企，激活整个行业生态圈。

倡「来者即港企」建国际时尚枢纽

香港纺织业联合会会长罗正杰指，业界强烈建议特区政府加大力度将香港构建为国际时装时尚枢纽。他提倡以「来者即港企、落地即港才」的开放态度吸引全球优秀人才，并促成国际设计师与本地供应链持续互动，冀政府继续推动首度结合「CENTRESTAGE」的「香港时装荟」等旗舰盛事，并以时装与歌影视等文化载体「跨界融合」，讲好中国故事。他建议政府将深水埗规划为地区时尚枢纽，激活地区经济外，打造出「无处不旅游」的新地标。

香港纺织商会监事长王庭聪表示，期望特区政府支持业界配合国家「人工智能+」战略，并建议设立「行业AI应用加速计划」，资助业界将通用AI模型微调为纺织专用以分担前期成本。同时，他建议设立「AI+纺织」快速通道，容许业界与本地AI公司联合申请，按成果分阶段拨款，推动产研结合。

制衣业训练局主席陈永安补充，中小企构建专属AI方案需政府支援，建议增强对中小企AI技能培训资助，支持纺织企业与公营机构深化合作以获得数字转型指导，并优化「工商机构支援基金（TSF）」，资助构建「AI工具库」并由专家管理，防止知识产权流失。

记者、摄影：陈耀霆