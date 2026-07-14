选委会选举︱议员关注市民认识不足易受外国势力抹黑误导 谢小华：会做大量宣传

2026年选委会界别分组一般选举将于今年11月22日举行。立法会政制事务委员会会议今日（14日）开会，有议员关注部分市民对选委会界别分组一般选举的认识不足，容易受外国势力抹黑误导，询问当局有何宣传工作。政制及内地事务局局长谢小华回应指，今次选委会界别分组一般选举将沿用过往方式，包括在电台、电视台播放宣传广告，以及于公共交通工具上刊登宣传内容。

加强宣传选票检测机 鼓励选民使用

商界（第二）姚祖辉表示，选委会选举设五大界别，部分界别选民须填写大量候选人，容易出现「过界」或漏填等失误，政府将在投票站设置自愿使用的选票检测机，让投票人即时核对，属非常理想的安排，但他担心许多选民未必知悉，问及局方加大宣传引导，确保选民善用检测机，降低无效票比率。

谢小华表示，2025年选举委员会界别分组补选已使用选票检测机，整体运作顺利，她认同议员的建议，未来会进一步加强宣传，鼓励选民多使用选票检测机，以防选民填漏或填错。

民建联议员陈永光表示，特区政府自完善选举制度后，持续进行大量宣传，但至今仍有部分市民对选委会界别分组一般选举认识不足，容易受外国势力抹黑误导，关注当局有何宣传工作，加强公众教育。谢小华表示，政府在过去的选委会选举进行大量的宣传工作，不仅在提名期及投票日前后密集推广，更针对不同分组界别举办专门活动，今次选委会界别分组一般选举将沿用过往的方式，包括在电台、电视台播放宣传广告，以及于公共交通工具上刊登宣传内容。

电子登记册设15分钟应变机制

选委界范凯杰关注电子选民登记册系统如发生故障会否设后备方案。选举事务处总选举事务主任谢衍文表示，电子选民登记册系统一旦未能正常运作，技术团队会即时启动应急预案，首先会以15分钟调查系统问题并研究补救措施，若15分钟后仍未找出事故原因，便会通报选举管理委员会，由委员会按实际情况决定是否根据应变计划启动后备方案，包括转用纸本登记册派发选票，同时会尽快对外公布相关安排。

记者︰黄子龙

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