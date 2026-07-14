天星小轮加价︱促月票加幅减半至15% 田北辰：绝不应向基层打工仔开刀

天星小轮申请加价，平均加幅约三成，当中包括月票。实政圆桌召集人田北辰今日（14日）在社交平台表示，每次公共服务加价，市民一定会受影响，但另一方面营运商有压力亦是事实，因此要视乎加价是否有道理、有否可能减少对市民影响。

「搭船是最平、最无可替代选择」

田北辰强调，实政圆桌宗旨是为无声者发声，用月票的市民通常都是每日要过海返工、赚取微薄收入的基层打工仔，搭船是最平、最无可替代的选择。他指，如果月票加足三成，基层每月交通负担只会雪上加霜。他回想自己当年体验做打扫工，「日日搭通宵Van真系好甘，如果时间夹到，一定系拣搭船」，因此反对月票加三成。

营运成本3年升15% 田北辰：月票无理由加到30%

回看天星小轮过去几年营运数据，田北辰指，由2022年起计，三年成本总增幅约15%，所以月票无理由加到30%。实政圆桌要求月票加幅跟从成本升幅，只加15%。他指明白公共交通工具要维持营运，但绝对不应向最需要扶助的基层打工仔开刀。

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