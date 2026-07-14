DSE放榜2026︱李家超：人生是充满无限可能的旅程 寄语应届考生珍惜沿途好风光

明天（15日）是香港中学文凭试（DSE）放榜日，行政长官李家超今日（14日）在社交平台为DSE应届考生加油，形容人生是一场充满无限可能的旅程，前路机遇处处。他指，无论应届考生选择继续升学、投身职场或探索新方向，坚信大家都能在不同岗位发挥所长。

「人生是一场充满无限可能的旅程」

李家超说，光阴似箭，大家在人生旅途上会遇到不同的人和事，沿途上家人和同伴的同心同行，正好拼凑大家的美好黄金回忆。他表示，特区政府会继续为年轻一代成长成才创造更多机会，让大家实现梦想、走得更远，他亦祝愿应届考生把握时光，珍惜人生沿途好风光，塑造更好的明天。

行政长官李家超祝愿应届考生把握时光，珍惜人生沿途好风光，塑造更好的明天。资料图片

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