票尾经济｜郑泳舜倡建统一数码票尾验证系统 整合食肆、零售优惠 推体育健康消费计划

民建联正制定《香港体育产业五年规划》，并就强化「票尾经济」、扶助体育界中小企，以及培养市民做运动和欣赏体育赛事等三个范畴提出9项建议。民建联议员郑泳舜表示，过往香港零散都有做「票尾经济」，经由不同团体或业界推动，欠缺一个主体推动，建议政府联同业界开发应用程序，建立统一数码票尾验证系统，整合全港食肆、零售、景点、酒店及交通资讯，让旅客及市民透过程序获取优惠。

倡延长「票尾」时效至赛事前后一周

文件亦建议，把握未来数月盛事连场契机加推票尾优惠，由政府联同旅发局鼓励全港食肆、零售、景点、酒店积极推出策略性优惠活动；延长「票尾」时效至赛事前后一周，甚至一个月，以鼓励观众提前抵前或赛后留港游玩观光，拉长消费链；与运输界联动推出交市通优惠。

扶助体育中小企方面，建议吸引海内外体育龙头企业落户，以及国际性体育组织在在港设立区域总部；协助体育产业拓展海外及内地市场，政府可积极带领业界「走出去」对接大湾区、东盟及中东等新兴市场；提供针对性资金与融资支援，为体育产业中小企破解融资难题。

梁进：希望「票尾经济」辐射全港

文件又建议推出针对性「体育健康消费计划」，资助市民参与本地体育会所举办的体育比赛，培育市民的运动习惯，长远有助减轻政府医疗负担；设立「本地体育赛事观赏计划」，培育主场球迷文化。

郑泳舜表示，产业化是体育「五化」中是重要的，而近年政府在普及化、盛事化、精英化都有基础，下一阶段应是进一步引入不同市场及提高市民的参与，令香港成为亚洲体育产业的新引擎。

自由党饮食界梁进表示，近期的世界杯为业界带来两、三成生意，有些最高更多达五成，坦言传统经营已很困难，业界需要转型，但不知道有那些活动可以参与，建议政府参考内地推动统一平台，列出所有优惠，希望「票尾经济」未来不只是小区运作，可以辐射全港。

雷雄德：投放银发体育可节省医疗开支

香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德表示，单靠政府去推动体育产业化有一定的困难，因为当中涉及的事情已超越文体旅局的政策范畴，举例办马拉松要封路已不是文体旅局可处理的事，必须透过跨部门处理。

他特别提到，培养运动习惯是全世界的趋势，但香港甚少提及银发体育消费，根据上海的调查显示社会投放1元于银发体育，可为社会节省8元的医疗开支，认为将来体育要与其他社会政策共同进退。他亦认为随时代发展，市民对健康需求提升，只靠政府与设施或提供服务已难满足市民需求，商业模式会更为弹性，故当局应「两条腿」走路，除了自己提供服务外，亦要有政策扶持改动商厦等商业场地，否则效果不会太好。

记者：郭咏欣