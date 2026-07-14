港澳研究会宣讲｜谭惠珠：发展与安全是「你中有我、我中有你」关系 香港肩负独特使命

全国港澳研究会今日（14日）在香港举办 「以⾼⽔平安全护航⾼质量发展 」专题宣讲会。前香港基本法委员会副主任谭惠珠表示，国家与香港均必须发展，而高质量发展已纳入国家「十五五」规划纲要之中，赋予香港「四大中心一大高地」的定位，在这发展格局下，香港肩负独特使命，强调发展与安全是「你中有我、我中有你」的关系，两者相互配合、如同双翼般共同推进。

谭惠珠：维护国安「只有进行时 没有完成时」

谭惠珠表示，香港在止暴制乱方面已取得相当成效，但国家安全工作的开展不等于终止，而是一个持续进行的过程，故香港维护国家安全「只有进行时，没有完成时」。她强调，《维护国家安全条例》对香港而言，不仅关乎社会秩序的维护，更对人类文明和「一国两制」的实践具有重要意义。

谭惠珠指，香港的安定繁荣是发挥「一国两制」功能的前提，国家安全立法以和平、文明的方式解决问题，向国际社会展示香港是安全、稳定、可预期的投资环境，不仅让外国投资者安心，更体现了人类文明与和平解决问题的道路。

陈曼琪：香港国安形势仍复杂严峻 不可掉以轻心

立法会议员陈曼琪表示，香港面临的国家安全形势依然复杂严峻，依然存在乱源，不可掉以轻心。香港目前只完成最低限度国安立法。她强调，维护国家安全是一个动态渐进的过程。在当前形势下，各国不断加强国安立法是长期大势，香港也应根据实际需要弥补漏洞，持续完善国家安全法律体系和执行机制。

另一名议员梁美芬表示，香港在「一国两制」框架下，凭借完善的法律体系与清晰的国安法律定义，正逐步迈向全球最自由、最安全、最具竞争力的投资港。

梁美芬指，自2019年社会动荡以来，香港凭借国安法及相关法例，成功建立一套兼顾国家安全与人权保障的法律体系，其水平在国际间属顶尖之列。 她特别强调，国安法条文清晰，有助明确法律边界；相比之下如英国，因成文法与判例法并存，法律适用上或存在较多不确定性。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰