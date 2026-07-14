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港澳研究会宣讲│陈曼琪分享四重点 香港应根据实际需要完善国安法律体系　

政情
更新时间：12:02 2026-07-14 HKT
发布时间：12:02 2026-07-14 HKT

身兼全国人大代表、全国妇联执委的立法会议员陈曼琪今（14日）出席全国港澳研究会「以高水平安全护航高质量发展」专题宣讲活动，系统性了解国家、香港特区及国际视野中维护国家安全的各项立法情况，归纳成四个重点与众分享。

四重点分别是：首先，香港面临的国家安全形势依然复杂严峻，依然存在乱源，不可掉以轻心。香港目前只完成最低限度国安立法；其次，维护国家安全是一个动态渐进的过程。在当前形势下，各国不断加强国安立法是长期大势，香港也应根据实际需要弥补漏洞，持续完善国家安全法律体系和执行机制；第三，我们追求的不是绝对的，泛化的安全，而是在法治轨道上依法维护安全，在保护人权自由和维护国家安全中实现良好平衡，兼顾安全与发展，在开放中维护安全 ，以高水平安全护航高质量发展。最后，她强调行政主导是基本法确定的香港政治体制的鲜明特色，符合香港法律地位和实际情况，这一点是非常清晰的，不存在模糊地带。


 

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