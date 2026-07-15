议政随想︱谭镇国：《完善排水规划 加强水浸预防》

踏入夏季，本港暴雨明显增多，天文台已多次发出暴雨警告。每次暴雨都会有不同地方水浸，而新界经常是重灾区，如有村屋被水淹浸，村民需通宵清理积水等。水浸不仅打乱市民出行安排，更威胁生命财产，政府须以更前瞻的思维应对极端天气挑战。

事实上，水浸成因复杂，除了地理因素和极端天气外，人为因素同样不容忽视。我曾接获不少市民反映，部分建筑地盘未有正视雨季水浸风险，工程物料堆放不当堵塞渠道，令周边地区每逢大雨便出现积水；亦有行人通道因杂物堆积，雨天时市民被迫涉水而行，安全风险颇高。我一直密切跟进各区水务问题，多次去信相关部门，反映水浸隐患，促请加快改善工程。经协调跟进后，部分黑点情况已见改善，这反映各方联手应对、加强巡查督管，水浸问题是可以逐步缓解的。

长远而言，面对全球气候变化带来的极端天气，须从被动救急转向主动防范。当前北部都会区正全速建设，正是将创新科技融入排水系统规划的最佳时机，建议引入智能监测系统，做到早预警、早部署。此外，新界不少乡郊地区长期面对水利设施老旧、排水能力不足的困扰。政府虽设有协助渠道，惟相关资源是否足够、申请门槛是否清晰，仍需要持续关注。当局应加强宣传推广，讲解并协助申请，让有需要的居民真正用得到、用得上政府的支援，完善区内排水系统等基建。

防汛防涝，重在未雨绸缪。我期望政府在北都建设中融入智慧城市理念，并将更多资源精准投放至乡郊地区，让新界居民早日告别水浸之困，应对极端天气。