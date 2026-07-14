全国港澳研究会专题宣讲会│王振民：维护国家安全「只有进行时 没有完成时」

全国港澳研究会今日（14日）在香港举办 「以⾼⽔平安全护航⾼质量发展 」专题宣讲会。全国港澳研究会会长邓中华致辞时表示，如今的香港已是名副其实的「安全港」，安全已成为香港发展的优势。本次宣讲会特别邀请全程参与起草香港国安法、并参与多部涉港白皮书起草工作的清华大学法学院王振民教授，以及全国港澳研究会副会长韩大元教授进行主题宣讲，期望透过专业解读，助力社会各界凝聚共识，以高水平安全护航高质量发展。

国港澳研究会会长邓中华。

邓中华表示，2019年10月中共十九届四中全会对坚持和完善「一国两制」制度体系作出全面部署，要求建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。六年多来，香港国安法、《维护国家安全条例》等一系列法律相继出台，香港特区维护国家安全委员会、驻港国家安全公署等专门机构先后设立，香港维护国安工作取得历史性成就，发生历史性变革，呼吁社会各界把握国家「十五五」规划全面实施的机遇，在特区政府带领下，以高水平安全推动高质量发展。

全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振⺠。

王振民：维护国家安全法律体系必须随风险变化

全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振⺠表示，维护国家安全乃各国普遍惯例，相关立法与修法「只有进行时，没有完成时」，且当前全球处于百年未有之大变局，各国均持续强化自身国安机制，香港特区亦不例外。

王振⺠表示，美国自1789年宪法生效起，即将国家安全视为立国根本，宪法直接明定叛国罪，凸显其对国安的高度重视。两百余年来，美国不断完善国安法律，近年更趋泛化国安概念，直言若查阅美国国会网站，涉及「国家安全」的法规数量惊人，每年均有新立法或修法，加上总统行政命令，可谓多如牛毛。

他续指，从美国的国安立法发展显示，维护国家安全的法律体系必须随风险变化与实际需求不断调整，此乃各国共同课题，加强维护国家安全的法律制度和执行机制的建设是一个必答题，也是一个渐进的过程，「不是说一天就完成的一个动作。」

敢反对国家安全就是政治不正确 你就不要选举

王振⺠表示，英国立法步伐明显加快，2016年通过《调查权力法》，被誉为该国史上最全面、最严格的监控立法；2023年推出全面的《国家安全法》；2025年又通过《恐怖主义（场所保护）法》，并正在审议《犯罪与治安法》及《国家安全（国家威胁）法案》。新加坡方面，王振⺠表示，该国继承了英国殖民时期的部分法律，近年更积极跟进全球强化国安立法的浪潮，去年修订刑法及食品安全相关法规。

综合比较三国经验，王振⺠表示，国家安全制度构建绝非一次性行为，而是持续发现漏洞、随时立法修法的动态过程，只有进行时，没有完成时。他强调行政机关主导，由于国家安全事务复杂且资讯有限，相关法案多由行政部门起草，立法机关予以配合，称「不是说不尊重议员的意见，他当然要听议员的意见。」但涉及国家安全的事情，极其复杂，每一个人掌握的信息都是有限的，所有这些国家都是行政机关起草，提出建议，那么立法机关是密切配合，笑言「在西方国家安全问题上，你要敢反对，你就是政治不正确，就是你就不要选举了。」

立国安法均为防御性 有别于西方主动攻击型法律

王振⺠表示，与英美等国长达二三百年的安全立法历史相比，我国立法起步较晚、数量偏少，且均为防御性，即应对外部攻击时被动立法保护自身，有别于西方主动攻击型法律，「我们没有像这个西方国家出现这种情况，动辄动用军队，去开枪镇压，这是西方的惯例，我们是采取法治的方式。」

王指，近年来面临的国家安全风险挑战，特别是来自外部的遏制打压愈演愈烈，必须根据外部安全形势的变化和维护国家安全的实际需要，进一步完善相关的立法，用法律武装自己、保护自己。香港特区亦在中央主导下，从基本法到香港国安法，逐步筑牢维护国家安全的法律防线。

香港特区国安法体系属「最低程度」立法

王振⺠强调，国家安全乃各国头等大事，任何国家与地区皆将维护国家安全视为首要任务，透过立法、修法、释法及执法司法等手段，防止国家分裂、颠覆或遭受侵略，为国际通行惯例，具有普遍性。他续指，当前世界并不太平，全球约有58场战争正在进行，波及近60个国家，地缘冲突频发，霸权主义与强权政治威胁上升，大国博弈加剧，国际力量对比深刻调整，人类面临二战以来最严峻的挑战，各国因此加速国家安全立法，兼顾传统与非传统安全议题。

王振⺠又指，香港特区国安法体系属「最低程度」立法，既未泛化安全，亦未追求绝对安全。强调，香港的国安法是「全世界最温和、最讲法治、最保障人权自由」的立法，他引述美国前国务卿蓬佩奥曾公开表示，国际关系中「你要么坐在餐桌上，要么就是餐盘上的菜」，揭示强权逻辑。中国在1949年前曾沦为列强「盘中餐」，如今已站稳人类正义与历史正确一方，不屑于以剥削他国为代价换取席位。

王振⺠指，对比全球逾60个国家身处战乱，香港能享有安稳环境、优质会议设施与日常安全，实属难得。他续指，山河无恙、国泰民安并非理所当然，背后有无数人负重前行。安全如逆水行舟，不进则退，一旦失去难以复得，故维护国家安全需持续努力，共同为民族复兴贡献力量。

香港国安法立法过程注重人权保障 致力最大程度维护居民自由

宣讲会现场设问答环节，当中全国政协委员彭韵僖问及，与英美等国家的维护国家安全立法相比，香港国安立法有什么特点，关注香港国安法为何是全世界最温和、最讲法治、最保障人权自由的法律。王振⺠表示，新加坡的国家安全机构若怀疑某人触犯国安相关罪行，可在未经法官或法院审理的情况下，直接将当事人羁押两年，且期限可延长，并无次数限制。相比之下，香港的立法过程注重人权保障，致力于最大程度维护居民自由。若将全球各国的国安法律进行划分，美国与英国被认为属于最严厉的级别。

王振⺠表示，自2020年香港国安法生效至今年4月，因危害国家安全犯罪被捕人数为394人，其中208人被检控，180人被定罪。他与2011年英国伦敦暴乱进行对比，伦敦暴乱仅持续5天，却有逾3000人被起诉，逾2000人被定罪，最重刑期达30年，且造成5人死亡；而香港2019年修例风波虽持续7个月，但在执法过程中无人死亡。

对于香港180名被定罪者，王振⺠直言「大家感觉这180个人有冤枉他们吗？哪一个被定罪的不是铁证如山的？不是经过香港法庭有些长达一年多的这个诉讼程序，每一个证据都在法庭上被检视，你再看看其他国家危害国家安全的案子，他是怎么处理的，怎么可能会搞100多天给你审啊？」

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰