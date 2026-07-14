大棋盘︱立法会访京下榻中央党校 具体行程密实 议员「一头问号」难做功课

全体立法会议员下周日启程前往北京，参加「国家事务研修及考察班」，虽然因黄锦辉醉驾辞任风波蒙上阴影，无法「齐章」，但无碍行程密锣紧鼓地推进。据悉，一众议员届时将下榻国家行政学院，并实施闭环管理。

据闻，89名议员和秘书处人员周日上午分两班机前赴京城，事前有简单的会见传媒环节，随后登机。半数议员会跟随李慧琼，另一半则与内会主席陈振英同机，有议员笑言类似是美国「正副总统不坐同一班机」的保险安排。

访京机票开支3700元 不会再闹出商务客位争议

上届议会到访日本考察，因乘坐商务客位闹出争议，今次行程奉行简朴节约，每位议员行程开支总额为1.56万元，当中机票开支为3700元，列明属经济客位。住宿亦不会有五星级酒店享受，议员将入住培训国家高级公务员的人才基地国家行政学院。一名曾参与「国情班」的议员说，以往曾留宿这所中央党校，「大约是3星级，简简单单，大家专心学习。」

至于访京具体行程，至今仍是密不透风，参考早前内会文件，议员在周一至周五行程包括「参与专题讲座并与专家交流」、「考察新质生产力产业」、「了解中国共产党奋斗历程、全国人大立法过程及执法监督工作、基层治理」等。立法会主席李慧琼上周回应传媒时称，未有资讯提供。

据了解，近期亦有议员在通讯群组内询问行程安排，获得的回复与大主席公开发言一致，即未有答案。政圈耳语，每日行程已有基本框架，早上在学院研修学习，下午外出参观，晚上则是议员内部的研修活动，总结当日成果。不过，具体行程由于要跟内地及有关方面交涉，仍在变化当中，包括全体议员有机会与国家领导人会晤，如属实也是回归以来首次。

有资深议员表示，行程安排密密实实乃无可厚非，忆述2023年全体议员考察粤港澳大湾区，由于特首李家超一同前往，基于保安理由，事前已交代大家行程要保密，并在临出发上车前才派发行程，但最终仍出现外泄。今次虽没有高官同行，但可能要拜访国家重要机关，防止提早泄露行程也是正常，预料抵京后便会明朗。

不过亦有议员表示，虽理解保密需要，但希望出发之前「做功课」，预先阅读国家政治、经济相关资讯，对学习效果更有帮助，但目前欠缺资料，确实「一头问号」不知如何做起。

另一边厢，立法会访京前亦有重要任务，事关新皇岗口岸「一地两检」本地立法方案，预料行会今日将通过，之后交立法会审议，并于本周三「直上大会」首读及二读，随后加开特别内会，并于本周五加开大会完成三读。有议员指，既然大主席已表明全力配合本地立法工作，审议加开快车是意料中事。

聂风