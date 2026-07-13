施政报告2026︱经民联倡打造香港电影主题「影城」 推港珠澳大桥月票及年票

政府新一份《施政报告》及首份「香港五年规划」正展开公众咨询，经民联今日（13日）向特首李家超提交建议。经民联党魁、立法会议员吴永嘉表示，该党以《香港五年规划 经济民生腾飞》为主题，提出九大范畴合共约130项建议，包括打造以香港电影为主题的「影城」等全新地标景点、支持航空公司开拓更多新航点和增加航班、争取港珠澳大桥推出月票及年票计划。

吴永嘉表示，经民联建议继续在河套试行更多专属跨境政策，促进人流和创新要素便捷流动，并集中资源发展生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备等优势产业。他强调，香港应主动对接产业需求，坚持「产学研」的市场化次序，设立「北都一大湾区企业配对及协作平台」，促进上游科创企业与大湾区制造业高效对接。

对于建议支持航空公司开拓更多新航点和增加航班。吴永嘉表示，香港航空业整体运力已恢复至疫情前九成以上，为配合大湾区发展及国家「十五五」规划支持，进一步增加长途国际航线的航点与班次，将直接带动人流、物流及资金流，促进经济与民心相通，为香港未来发展注入更强动力。

长远研「北车南下」

经民联副主席、新界乡议局主席刘业强建议持续完善「港车北上」计划，简化申请程序和降低手续费用，并争取港珠澳大桥推出月票及年票计划。同时，「粤车南下」计划应循序渐进增加配额，长远研究扩展至「北车南下」。

经民联副主席梁美芬建议培养更多跨专业国际法律人才，积极参与国际经贸规则制定，并大力推广国际调解院、国际仲裁中心及未来的国际商事法庭，鼓励更多跨国企业选择香港作为争议解决地。

另一名经民联议员邓铭心建议完善规划、基建及法律治理体系，加强网络与数据安全，并完善现时《Al 道德框架》及《香港生成式AI 技术及应用指引》，防范聊天机器人诱导不当行为。

记者、摄影：黄子龙