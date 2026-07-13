来论︱美加墨世界杯落幕在即：因凡蒂诺的滑铁卢 西方霸权的衰败时

这是国际足联百年历史上最成功也最具争议的一届赛事，美加墨世界杯即将落幕了。参赛球队和比赛场次「扩军」创纪录、观赛人数和商业收入创纪录……作为第九任国际足联主席，因凡蒂诺可以有许多理由解释本届世界杯的一系列「历史性成功」，然而，还有一个不争的事实是：人们从这场乱哄哄的大赛中嗅出了危机！尽管因凡蒂诺们不会公开承认：美加墨世界杯，或许已经是因凡蒂诺的滑铁卢战役，其在足坛神圣不可动摇的威望将自此一去不复返。

且不论因凡蒂诺先生出于何种原因，如此巴结特朗普总统，甚至敢于置足球赛场的规则于不顾——当然，特朗普总统也是毫不客气「领情」的，一如意大利总理所遭受的待遇。而这种巴结的直接效应，就是令国际足联和它的领头人被舆论指责为「马戏团和它的小丑」！

因凡蒂诺先生同样会有许多理由解释他这样做的成功美妙或实属迫不得已，但这一切类似乌龙球的自戕式「神操作」，正在令国际足联威信扫地——很不幸，这已经成为客观现实，至于伤害的程度有多深多远，目前依然未知。

其实，因凡蒂诺先生和国际足联从自信爆棚到信誉崩塌，在美加墨世界杯开赛前的一刻就暴露了——这就是与中国央视就转播权谈判的「完败」。从三年前毫无讨价还价余地的「不二价」，到临赛前手忙脚乱的照单全收，中国足球虽然因为没能参赛而饱受嘲讽，但中国媒体却在另一个赛场狠狠教训了傲慢的国际足联和因凡蒂诺，大打了一场胜仗。在国际足联秘书长强颜欢笑向媒体表示「和央视谈得很成功，我们是双赢」时，其游离的神色以及国际媒体通过各种渠道印证的一个共同结论是：在与中国人的转播权谈判上，国际足联彻底认怂！一个月后，美加墨世界杯开赛，而与中国央视谈判大败的阴影，似乎久久笼罩著国际足联——因凡蒂诺先生此后的一系列昏招，印证了人们这样的直觉。

我们不能否认因凡蒂诺先生这十年对国际足联的巨大贡献，特别是在推动商业化上的一路突破——虽然他在特朗普总统眼里，可能还没有本科毕业，但其对今天中国实力的低估，完全与其对今日世界的误判一致！

西方人常用苏格拉底的「认识你自己」来自省，而国际足联的先生们恰恰没有看到今日世界的大变局，看不清国际足联本身应该如何应对变局。

似乎有讽刺意味的是，在国际足联被迫与中国央视重新签订了一份转播权协议后不久，法甲联盟主席、巴黎圣日耳曼俱乐部主席，乃至国际奥委会主席等给中国央视台长发来贺信。从公开的信息看，这些国际体育机构在纷纷表示祝贺中国央视取得美加墨世界杯转播权的同时，更多强调的是希望对方深化与法甲、与巴黎圣日耳曼球队、与国际奥委会等的合作。这尚不能说是对国际足联的幸灾乐祸，但至少表明中国媒体的话语权已经陡然提升。

当然，国际足联对中国央视的转播权谈判不能说是一败涂地，毕竟双方都宣称是共赢的。但是，低估对手、藐视对手，不仅是国际足联和因凡蒂诺先生的教训，同样是西方世界的教训。当中国漂亮的新能源汽车大行其道时，西方人士还在挖苦说「没有充电桩就是废铁一堆」；当中国的人形机器人在春晚舞台上大展拳脚时，西方人士还信心满满地声称「这是Ai制作的假把式」……一直到被活生生的现实连连打脸，西方的「有识之士」在预言失灵后终于不自信甚至恐慌了。

从某种角度来说，国际足联在美加墨世界杯版权上的误判，也可以看作是西方世界看待新时代中国的一种误判。西方霸权的衰败，早已不是一两天的事了，尽管西方社会很多人不愿意承认这一点。

其实，只要回归到理性，客观看待崛起的中国，与中国平起平坐，公正对待这个有个性的新谈判对手，双赢多赢的合作空间就会有无限多。看好中国的未来，同样也是看好我们自己的未来。世界杯的版权谈判不是最终也还是达成了吗？

毕竟，这已经是一个新的时代了。

作者 百瑞德

自由撰稿人