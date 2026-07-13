施政报告2026｜杨永杰倡活化街市变旅游新景点 梁文广吁北都公屋增加大单位比例

《施政报告2026》公众咨询已于6月29日展开，政府正同步就《施政报告》及香港首个「五年规划」收集公众意见。立法会议员杨永杰、梁文广今日（13日）向行政长官提交2026年《香港五年规划》及《2026年施政报告》联合建议书。今年建议书以「规划开局谋新篇 聚焦民生创未来」为主题，涵盖文化旅游、土地房屋、交通基建、医疗、人才培养等七大范畴，合共提出54项具体建议，其中包括建议活化街市变旅游新景点、开发宗教文化旅游数码平台、增加北都公屋大单位比例等。

街市空置恶化 倡混合经营吸年轻客游客

立法会议员杨永杰关注本港公众街市空置率持续攀升，认为政府应在不影响市民日常生活消费的前提下，推动「混合经营」双轨策略，将街市打造成娱乐旅游新景点，建议加入餐饮元素，加强与熟食中心互动，引入美食节、文化活动及IP联乘，将街市变成打卡热点，推广本地饮食文化

杨永杰倡活化街市变旅游新景点

针对空置率较高的街市，他认为应增加社区功能，如设街市客厅、举办工作坊、烹饪班等，并参考房委会「共筑·创业家」计划，将空置摊档租予青年创业，吸引年轻人和游客回流。他强调，关闭街市须设考量机制，按各区独特情况弹性处理，避免一刀切。至于已关闭的街市，则可租予青年或非牟利团体改造成音乐空间、艺术空间或文创市集，善用闲置资源，激活社区活力。

活化千间宗教场所 打造深度文化旅游线

杨永杰又指，全港逾千间宗教场所蕴藏庞大文旅潜力，建议搭建数码宗教旅游平台，整合多语导览、交通、餐饮资讯，串联黄大仙祠、志莲净苑、孔庙等地标，设计「宗教文化+历史深度游」主题路线，并参考布拉格「宗教观光」经验；鼓励开发深度宗教文化体验项目，如在宝莲禅寺推出一日禅修（坐禅、茶道、素斋）结合昂坪360套票及大澳行程形成「大屿山心灵之旅」、强化黄大仙信俗文化节的文化讲座、体验及导赏活动等。

北都重点增建大单位 提升家庭居住质素

房屋政策方面，梁文广梁建议将公营房屋租售比例由现时的6：4进一步调整至5：5，增加更多资助出售房屋供应，回应市民置业需求。他认为应善用北部都会区的发展潜力，区内以资助出售房屋为主体，并预留一定配额予40岁以下青年家庭，提供稳定置业路径。同时，于北都指定居屋项目推行「青年置业先导计划」，18至39岁白表青年经审批后，可享有与绿表相同的按揭成数（最高95%），降低年轻人的置业门槛。

随著未来公营房屋供应大幅增加，梁文广认为政策焦点应由「量变」转向「质变」。建议北部都会区可以「先行先试」，提高出租公屋人均编配面积、上调资助出售房屋面积下限，并提升大单位比例，更好满足不同家庭需要。

梁文广倡议北部都会区重点提升大单位公屋及居屋比例

他同时建议检讨公屋租金「可加可减」机制，加入市民购买力及经济因素。并为旧屋邨设滚动式重建规划，资助老旧私人屋苑加装无障碍设施，全方位改善基层居住环境。

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