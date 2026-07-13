劳工界议员卷劳资纠纷？前议助控诉「过桥抽板」、拒发工作证明 李广宇回应：已仁至义尽

劳工界立法会议员、工联会李广宇，遭到已离职的前议员助理指控，仅「以法例的最低管理标准对待下属」，且在地区办事处开幕后「过桥抽板」与其终止合约，并拒绝为对方发出工作证明，个案闹上劳工处。

李广宇回复《星岛头条》查询指，有关指控并不成立，强调有依法依规进行遣散程序，对对方已仁至义尽。至于其他内容，留待法律程序处理，现阶段不作猜测。

投诉人称被「阶段性利用」 地办投入运作后被解雇

投诉人称，自身拥有四年半立法会议员办事处行政经验，于2025年底应征李广宇议办团队，最初提出期望月薪为5万元。最终双方于2025年12月31日签署两年期合约。据当事人称，议员当时以开支紧绌为由，以「你唔介意迟啲攞」及 「两年后商议加薪」为诱因，提出每月发放七折薪金，其余以年终四个月工作表现奖金取代的安排，惟合约内并未清晰列明奖金的计算及发放条件。

投诉人认为，其入职后负责办事处的「所有前期行政工作」。而到了今年5月17日，李广宇首个地区办事处顺利开幕，投诉人于5月初因应翌月年假安排，提交了书面工作交接。随后，李广宇于同年5月29日中午向当事人发出即时解雇通知。投诉人认为，解雇时机属「阶段性利用」，即办事处全面投入运作后随即终止雇佣关系。而其被解雇当日被要求即场签署薪酬文件，在监督下收拾部分物品即时离开。

投诉人承认行为未必违法

投诉人又称，于6月初向李广宇要求发出工作证明，认为「缺乏工作证明已对其寻找新工作构成直接障碍，导致其难以向新雇主证明过往专业经验，对其职业生涯造成严重损害。」该人指控，李广宇身为代表劳工权益的立法会议员，其管理办事处的手法虽然未必直接触犯《雇佣条例》的刑事责任，但「毫无诚信」，且以法例的最低管理标准对待下属，行为不恰当。

李广宇：与员工若「好来好去」 不介意提供工作证明

李广宇回复查询时，逐项回应有关指控。首先关于「5万元月薪」一说，他指对方提出有关薪酬要求时，已即时回应无法提供上述条件，但如果工作表现良佳，往后可以再发放奖金，对方当时也接受安排。有关投诉劳工处亦已不受理，不明白为何要高调交予传媒再指控一次。

至于有关地办开幕后「过桥抽板」一说，李广宇指当初是以一个议员个人助理的角色聘请对方，他5月工作完成到一定阶段后，认为再没有需要这类的角色，而是需要一名可以与立法会议员办事处、地区办事处通力合作的员工，因此有新的招聘安排，当时他即日通知该人离职，是合法合规的安排，并已依足法例补偿代通知金。李广宇又指，该人离职当日已向对方表明，如果有需要可以运用自身人脉，为其引荐合适的工作岗位，但至今未有收到相关要求，自问已对对方仁至义尽。

至于拒发工作证明一事，李广宇表明法例上并没有规定雇主在员工离职后必须发出工作证明。他个人认为，如果与员工之间是「好来好去」，并不介意为对方提供便利，然而对方对其作出一系列的不友善举动，包括向劳资审裁处投诉他、向媒体匿名公开指控他等。在这情况下，发工作证明现阶段并非一个考虑。

至于投诉人是否具有其他目的，李广宇指不予猜测，留待劳资审裁处法律程序处理较为恰当。

据了解，投诉人于上届立法会，曾任职一名新民党时任议员的议员助理。