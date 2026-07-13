施政报告2026｜智库倡北都居屋青年白表首期减至5% 拣指定项目可获额外搅珠号码

未来经济学院发表《北部都会区留住人才》研究报告，指北部都会区作为香港全新经济引擎，成败关键不在基建与建屋进度，而是年轻在职家庭是否愿意迁入、置业。学院提出四大政策建议，包括将北都指定居屋青年白表申请人首期由10%下调至5%，降低青年置业门槛。

报告引述政府统计数据，本港18至39岁青年人口十年间减少逾32万，年轻劳动力持续流失。学院认为，现时资助房屋政策虽改善供应、缩减居屋超额认购倍数，但未解决青年买家最大难题——首期资金门槛。以250万元居屋单位为例，白表需25万元首期，较绿表多出12.5万元，青年需多储蓄两年。

倡选择指定北都居屋项目 可获得额外搅珠号码

报告提出四大方向，首先是降低首期门槛，容许18至39岁青年白表购买北都居屋可申95%按揭。学院强调，这并非新增现金补贴或贷款计划，而是在现有房委会、银行及香港按证保险机制下调整按揭安排，直接降低青年白表买家的入场现金门槛。

其次是调整公营房屋配比，逐步将北都公屋与资助出售房屋比例由6:4改为5:5，扩大青年置业选择。第三是在未来北都居屋销售中引入累进式搅珠权重，例如选择指定北都居屋项目、年轻、已婚夫妇等，可分别获得额外搅珠号码，但总额外号码应设上限，例如最多增加三个，以维持制度公平。

最后是优化单位规划，提升居屋最低实用面积，增加两房单位比例，打造家庭友善居住环境。

未来经济学院创办总监兼主席王柏林。

未来经济学院创办总监兼主席王柏林表示，北都成败不只在于工程，而在于能否形成稳定、有活力和可持续的社区，「年轻在职家庭是最理想的早期定居者，但他们需要看见迁入北都的理由，也需要有能力置业。」

他又指，把青年白表首期由10%降至5%，不是随意优待个别群体，而是有清晰公共目标，「鼓励北都早期发展。若北都能在发展初期吸引一批有工作、有家庭计划、愿意扎根的青年住户，整个新都会的社区、学校、零售、服务和创科生态都会更容易建立起来。」

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