南海安全圆桌对话｜学者：仲裁庭裁决未能充分尊重各国选择争端解决之自主权 吁回归协商谈判

今年是菲律宾提起南海仲裁案裁决10周年，华阳海洋研究中心与中国南海研究院、亚洲国际法律研究院今日（13日）在香港联合举办「南海安全圆桌对话」，期间举行「南海仲裁案裁决新批驳：仲裁庭管辖权、法律瑕疵与实践困境」研讨会。加拿大达尔豪斯大学舒立赫法学院荣休教授Phillip Saunders表示，南海仲裁案并非单纯的法律技术问题，而是涉及国家主权、历史权利与国际司法机构权限边界之深层课题、仲裁庭的裁决未能充分尊重国家选择争端解决方式之自主权，其合法性与权威性在国际法学界仍存高度争议，呼吁各方回归协商与谈判机制，以务实途径维护区域和平与海洋法治。

Phillip Saunders表示，仲裁庭的裁决未能充分尊重国家选择争端解决方式之自主权，呼吁各方回归协商与谈判机制。

澳洲国际法教授：如何厘清「岛屿」与「岩礁」仍未获明确解答

澳大利亚国立大学法学院国际法教授Donald Rothwell表示，尽管仲裁庭尝试厘清「岛屿」与「岩礁」的区别，但诸如「岛屿的最小尺寸」、「何为自然状态」等核心问题仍未获明确解答，裁决后各国鲜少调整其对既有海上地物的法律分类。



他举例指，在面积、有无常住人口、自然条件等传统标准外，各国在实践中常有不同诠释。例如澳洲主张面积达368平方公里的赫德岛（Heard Island）为岛屿，并获法国承认；而仅1.2平方公里的汉斯岛（Hans Island），则被加拿大与丹麦以划界方式共享，双方均视其为岛屿，反映出各国倾向于采取对自身海洋权益最有利的解释。

Donald Rothwell表示，如何厘清「岛屿」与「岩礁」仍未获明确解答。



Donald Rothwell又以新加坡、香港及马尔代夫为例，指填海工程改变岛屿面貌，直言「一个在自然状态下合法的岛屿，在经历大规模人工改造后，是否会随著时间推移，在实质上转变为《公约》所定义的人工岛屿？」

李硕祐表示，韩国未参与昨日十四国联合声明，但高度关注南海仲裁所衍生的法律影响。

韩国国际法教授关注南海仲裁衍生的法律影响

韩国仁荷大学法学院副院长、国际法教授李硕祐表示，韩国未参与昨日十四国联合声明，但高度关注南海仲裁所衍生的法律影响。他特别点出南海仲裁案对韩国的关切，包括岛屿法律地位之解释、海洋环境保护条款的过度扩张适用等。



李硕祐强调，尽管韩国非仲裁案当事方，该案形成的「潜在法理」却对其与邻国的岛屿争议构成压力，甚至使韩国在面对类似争端时，对寻求司法或仲裁解决产生「重大犹豫」。



记者：黄子龙

摄影：叶伟豪

