「新质生产力香港青年研学团2026」逾百人参加 罗淑佩寄语青年珍惜难得实地学习机会

由中国旅游集团（香港中旅集团 ）主办、香港童军总会协办、香港赛马会赞助为期八天的「新质生产力香港青年研学团2026」，昨日（12日）在新疆乌鲁木齐举行开营仪式。文化体育及旅游局局长罗淑佩在仪式上表示，本次研学将让香港青年近距离感受祖国在科技创新、生态建设与民族文化领域的发展面貌。

罗淑佩指，文旅资源是传递国家软实力、讲述中国故事的重要载体，并寄语青年珍惜难得的实地学习机会，用心体悟发展成果，回港后主动向亲友分享新疆所见所闻，主动传承中华优秀传统文化，化身联通香港与内地的青年纽带。

团员早前观赏马会独家赞助的《马到功成》电影，借此颂扬香港对马匹及赛马运动的热爱，是马会马年系列活动之一。

团员于七月到访马会位于沙田彭福公园的「小马大本营」，近距离接触及认识马匹。

陈岳鹏勉青年学子用心感悟国家发展脉搏

开营仪式嘉宾之一的香港赛马会内地事务部主管陈岳鹏表示，马会已是连续第三年支持新质生产力香港青年研学团活动。作为一间爱国爱港的世界级马匹运动机构，马会致力建设更美好社会，并重视青年发展，视两地青年交流为培养家国情怀、增进彼此认知的重要桥梁。他勉励青年学子透过研学团用心感悟国家发展脉搏，将所见所闻转化为未来成长进步的动力。

除了新疆游学团外，今次研学亦预先安排了《马到功成》纪录片观赏、「小马大本营」参访等学习环节，帮助学员建立马文化的基础认知，再奔赴新疆溯源千年天马文化。

可感受新疆绿色发展及参观大型风光电基地

研学团有逾百名参加者，包括14至18岁的童军成员及童军领袖，此行将亲身感受新疆绿色发展与现代化建设成就，实地了解马会与新疆在伊犁马赛事、马人才培训、兽医发展和伊犁国际化等领域的长期合作成果。

团员更有机会参观国家首批「沙戈荒」大型风光电基地——华电风电场、新疆维吾尔自治区博物馆、在吐鲁番探寻与长城、大运河齐名的古代伟大水利工程「坎儿井」；到访昭苏草原的「天马文化园」。恰逢新疆昭苏天马文化节举办期间，他们更有机会目睹「万马奔腾」的壮观景象，感受天马文化与现代畜牧科技的融合。

