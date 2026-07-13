南海安全圆桌对话｜《南海仲裁案裁决新批驳》报告正式发布 智库：彻底「消毒」裁决谬误

华阳海洋研究中心与中国南海研究院今日（13日）在本港举行《南海仲裁案裁决新批驳》发布会。华阳海洋研究中心常务副理事长徐晓东表示，报告以学术视角再次对南海仲裁案「裁决」进行深度评析和彻底「消毒」。发布《新批驳报告》的目的，是为了再次揭示南海仲裁案「裁决」在法律解释和适用、事实认定等方面存在的重大谬误和瑕疵，让域内外有关国家认清「裁决」的本质及其危害性，同时也表明中国不接受任何基于裁决的主张和行动，恰恰是维护自身南海权利和主张、捍卫和平稳定、坚守国际法治的正义之举、正当之举。

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南海安全圆桌对话｜吴士存：非法裁决是南海和平稳定的「麻烦制造者」与「动乱之源」

左起：华阳海洋研究中心常务副理事长徐晓东，亚洲国际法律研究院秘书长黄解放，英国菲耶塔律师事务所创始人Stephen Fietta，华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴士存，外交部条法司司长齐大海，中国南海研究院副院长周勇。

智库：「裁决」在国际社会实际影响十分有限

中国南海研究院副院长周勇表示，报告通过考察过去十年间各国官方声明、海洋划界实践、国际司法或仲裁判例以及相关学术评论，系统性地审视了裁决在国际法层面所产生的实际效应。他强调，尽管裁决在政治和外交层面曾一度引发国际关注，但在国际法渊源和国家实践层面，其影响力远低于「裁决」支持者预期，甚至可以说在很大程度上被国际社会所忽视或刻意回避。

他续指，十年来「裁决」在国际社会国家实践中的实际影响十分有限，在各国官方立场上，国际社会对该裁决的态度自始至终存在深刻分歧。一方面，美国、日本、欧盟部分成员国公开表示支持裁决，强调其「法律拘束力」并呼吁当事方遵守。但另一方面，俄罗斯、巴基斯坦、叙利亚、委内瑞拉等国则明确反对，认为该「裁决」是在中国未参与的情况下作出的，违背了国家同意的国际法基本原则，损害了争端解决机制的正当性。这种政治立场的对立本身就说明裁决并未形成广泛的国际共识和普遍认知。

华阳海洋研究中心常务副理事长徐晓东。

华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴士存表示，日本在二战期间曾非法占领南海诸岛，至今仍有所谓「南海情结」，成为南海争端中的重要外部因素。他强调，南海问题不仅涉及日本，还与其他西方殖民国家的历史遗绪有关。然而，外部势力的介入并未为南海带来和平与安宁，反而成为「麻烦制造者」和「动乱之源」。他特别点名，只要菲律宾等相关方不放弃所谓的「仲裁裁决」，南海便难以实现「去裁决化」，和平稳定亦无从谈起。

吴士存批评西方国家在国际事务上的双重标准。他举例指出，美国在未获联合国授权下，曾对主权国家领导人采取行动及进行斩首式军事打击，却未受国际社会同等谴责。他亦质疑，近期14个国家就南海仲裁案发表联合声明，却对加沙地带的人道危机、以色列对伊朗及巴勒斯坦地区的军事行动造成大量平民伤亡视而不见，从未发表类似谴责声明。

记者：黄子龙

摄影：叶伟豪