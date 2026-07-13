南海安全圆桌对话｜吴士存：非法裁决是南海和平稳定的「麻烦制造者」与「动乱之源」

今年是菲律宾提起南海仲裁案裁决10周年。华阳海洋研究中心与中国南海研究院、亚洲国际法律研究院今日（13日）在香港联合举办「南海安全圆桌对话」暨《南海仲裁案裁决新批驳》发布会。华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴士存表示，非法裁决导致南海形势起伏不定、局部动荡的事实表明，这一「裁决」没有、也绝不可能给南海带来和平与安宁，并已成为南海和平稳定的「麻烦制造者」和「动乱之源」，成为中国与其他声索国涉南海问题双边关系的「搅局者」，成为全面有效落实《南海各方行为宣言》以及有序推进南海行为准则磋商的最大障碍和「绊脚石」。

吴士存：不让非法裁决寿终正寝，南海就永无宁日

吴士存表示，前几天马尼拉举办了一系列与「南海仲裁案」非法裁决有关的活动，表面上打着智库或学术会议的名义，背后实质是由菲国防部、外交部或国安部门主导。他提到，这一非法无效裁决已进一步被异化，变成了菲律宾和试图借此制造「中国南海威胁论」的一些国家进行利益捆绑的纽带和黏合剂，日本等其他个别想像菲律宾那样将非法所得通过非法手段加以包装「漂白」的国家，也在参与其中，形容那些试图从非法裁决中分一杯羹的国家，已经形成一个事实上的「利益集团」。

吴强调，不让非法裁决寿终正寝，南海就永无宁日；不对非法裁决坚定彻底说不，南海海上合作就只能停留在口头上和纸面上；不使非法裁决从南海话题舆论场上销声匿迹，中国就会时不时被一些居心叵测的国家或势力扣上一顶「破坏基于规则的国际秩序」的帽子；不对非法裁决加以斩草除根，就可能有其他国家效仿，在南海侵权挑衅和危害公共利益时以违反国际法的操作伪饰狡辩。

亚洲国际法律研究院秘书长黄解放表示，尽管该院为立足香港的非政府组织，但视野涵盖整个亚洲，目标之一是提升亚洲在国际法领域的话语权。他强调，当前正值百年未有之大变局，全球地缘政治博弈加剧，维护南中国海和平稳定与航运安全具有逼切现实意义。针对近期区域内出现的各种声音，他呼吁各界从事实与法律出发，抵制不实信息，坚定维护中国主权与领土完整。

黄续指，香港回归祖国29周年，去年在香港设立的国际调解院，已成功调解案件，证明对话与合作是解决分歧的根本之道。他强调「对抗无解，合作是终极法则」，期望通过此类平台，为区域治理提供理性、务实的亚洲视角。

Stephen Fietta表示，过去十年间，国际法院及国际海洋法法庭等司法机构在相关案件中，普遍「回避」或「忽视」南海仲裁案关于第121条及历史性权利的解释。

法律界人士：2016年仲裁裁决 并未显著改变各国海洋实践

英国菲耶塔律师事务所创始人Stephen Fietta表示，2016年仲裁裁决并未显著改变各国的海洋实践。许多国家包括美国、法国、日本、澳洲自身仍持续对不符合「岩礁」定义的小型地貌主张专属经济区及「大陆架」（Continental shelf）权利。

他举例指，日本继续对面积更小、更不宜居的冲之鸟礁（Okinotorishima）主张专属经济区；美国亦对金斯曼礁（Kingman Reef）、豪兰岛（Howland Island）等小型地貌维持类似主张，明显与仲裁案对《联合国海洋法公约》第121条「岩礁」的严格解释相悖。

Stephen Fietta表示，过去十年间，国际法院及国际海洋法法庭等司法机构在相关案件中，普遍「回避」或「忽视」南海仲裁案关于第121条及历史性权利的解释。例如，在2018年哥斯达黎加诉尼加拉瓜案中，国际法院虽认定相关岛屿可产生专属经济区，但完全未引用仲裁裁决。在2023年尼加拉瓜诉哥伦比亚案中，法院更以其他理由驳回案件，避开了对仲裁裁决的实质审查。

齐大海表示，仲裁庭行为严重背离国际仲裁一般实践，损害公约完整性和权威性，制造恶劣先例。

外交部代表：仲裁庭严重背离国际仲裁一般实践

外交部条法司司长齐大海表示，中方批评仲裁庭在事实认定与法律适用上多处明显错误，包括无视习惯国际法中的大陆国家远海群岛制度，妄图否定中国在南海的历史性权利；同时错误解释公约第121条岛屿制度，称南沙群岛与中沙群岛无任何地物可拥有专属经济区和大陆架，背离岛礁实际情况及国际社会普遍实践。

针对「裁决获国际社会支持」之说，齐大海强调，十年来国际知名法律专家已透过专著、论文、报告等多角度批驳裁决谬误，强调美、菲等置试图拉拢国际司法机构背书，实属一厢情愿。

齐大海表示，仲裁庭行为严重背离国际仲裁一般实践，损害公约完整性和权威性，制造恶劣先例。中国不接受、不参与仲裁，不接受、不承认裁决，正是以实际行动维护国际法治，拒绝被逼接受政治操弄的非法管辖与枉法裁判。

齐续指，中方始终坚持与南海其他当事国在尊重历史事实基础上，依国际法透过双边协商和平解决争端，并与东协国家全面落实《南海各方行为宣言》，加快推进「南海行为准则」磋商。中方批评美国非当事国却频繁拼凑小圈子、煽风点火，破坏地区管控分歧的努力，此种行为「为人所不齿」。他亦指出，中国三十年来善意履行公约义务，弘扬多边主义；若美国真正重视国际海洋秩序，应早日加入公约，切实履行义务，而非合则用、不合则弃。

记者：黄子龙

摄影：叶伟豪