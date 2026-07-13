大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」

狗只入食肆新规例生效短短数日，坊间争论不断，有餐厅在新措施推出一、两天已「顶唔顺」，退出计划。「爱狗」与「怕狗」群体变成两大阵营，矛盾越演越烈，但与其怪责宠物，其实更关键的是人，即狗主有否尽管束和善后的责任。有政界中人不讳言，大家明显高估了本港狗主的文明和自律程度，还望当局尽快微调细节、做好配套，以免重蹈两年前垃圾收费「烂尾」覆辙。

狗只入食肆︱慎防重蹈垃圾收费「烂尾」覆辙

针对政策解说，当局并非无准备，食环署事前已多次向餐饮业、保险业等讲解新规，并找来艺人拍宣传片，惟当政策落地，明显地部分狗主的素养，跟不上政策的进步。网上所见，部分狗主并不自律，例如用餐厅餐具喂爱犬、任由狗只爬上餐桌等卫生乱象，更大摇大摆打卡。持相反立场的网民不甘示弱，自行整理「杯葛名单」，扬言拒绝光顾容许狗只进入的餐厅，引发更多骂战。

狗只入食肆︱有议员叹若「玩烂」政策 食肆唯有暂停狗只进入

立法会议员何敬康昨在社交平台慨叹，部分狗主确实未够自律，将宠物友善视为理所当然，若有人「玩烂」政策，令其他客人反感，食肆老板也左右做人难，最后出路可能是无奈暂停容许狗只进入。另一议员亦苦笑指，这某程度也是香港人「特性」，有权利时用尽，做坏规矩后就反过来指斥他人「落后、唔包容」。

争议发酵，连带支持政策的立会议员也「躺着中枪」，多名支持新政策的议员如陈凯欣、方国珊等，社交平台相关帖文遭数以百计反对者「炎上」，批评他们没顾及怕狗市民的权益，声言不再光顾宠物友善餐厅。

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陈凯欣向笔者指，人宠共融政策难免有两极意见，需要适应期，认为食肆申请牌照时，有责任确保餐厅有足够空间容纳狗只，以及不会产生卫生或安全问题，期望未来一段时间可「淘弱留强」，无能力管理的营业者就交还牌照。

她认为，目前容许狗只进入的食肆只占全港总数不足一成，市民用餐仍有充足选择，期望大家包容。她建议署方稍后推出更详细的「DOs and DONTs」指引，让食肆张贴在当眼位置，职员在制止狗主不当行为时，更具说服力。

有狗主未有好好管束狗只。

有狗只爬上餐桌，带来卫生隐患。

有狗主「只想享受宠物快乐，却不愿负责任」

本身是狗主的实政圆桌庄豪锋指，香港食肆空间狭窄是客观限制，但核心问题在于部分狗主自律意识不足，缺乏公德心，挑战市民对公共卫生的底线。他认为宠物友善社会必须建基于互相尊重，建议政府牵头设立「宠物友善食肆约章」；食环署亦需加强突击巡查，对屡劝不改、严重的极端个案作处罚。

有曾任职执法部门人士则指，因管束宠物导致的私人纠纷经常出现，问题千奇百怪，认为香港养狗门槛低，部分人只想享受宠物带来的快乐，却不愿负上责任，「有啲狗主根本自己唔理，平时交俾外佣放狗，自己就抱住打卡感觉良好」。他认为当局推出宠物友善政策前，本应认真研究饲养狗只要「考牌」，或至少接受「狗主教育」等，学习做负责任的狗主。

近年本港消费市道疲弱，狗只入食肆政策原意良好，有助吸引养宠物的市民留港消费，开拓客源，但同一时间也不宜高估社会接受程度和狗主的公德心，例如狗主放狗未有妥善清理其排泄物，出言劝喻反被责难，这些年来已是司空见惯。

亦有议员从政治角度分析，当部分人无力表达政治上的不满，就会对其他社会民生议题变得高度敏感，凡涉及政府政策不足，便会放大矛盾，即使出发点好亦会先泼冷水，反问这是否社会之福。

聂风