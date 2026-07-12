DSE放榜2026︱陈茂波为考生打气：无人可以靠一张成绩单走完整段职业生涯 AI知识可成为「突围点」

本周三是今届DSE放榜的日子。财政司司长陈茂波不忘为应届考生打气，指考试成绩「决定了一时，却不足以定义未来」。同学们的出路选择已更趋多元，即使未能升读心仪学科，还有许多其他的进修选项，包括副学士学位、高级文凭、应用学习课程、职业培训等，下一步还可以选择衔接学士学位课程。更值得留意的是，人工智能正在让这些传统路径的后阶段，出现过去从未有过的分叉，它让同学们即使选择不同的路径，未来也都有更多新的发展方向和工作机会。

陈茂波在网志表示，人工智能正定义各经济体未来在不同领域的竞争力。无论是创新科技公司还是传统企业的转型，市场最缺的是「跨界复合型」人才——既懂一个专业领域，又懂得应用AI工具放大自己的能力。找到自己的兴趣、保持好奇心，再叠加AI知识，这会成为能力提升的突围点。

周三将是今届DSE放榜的日子。资料图片

陈茂波表示，持续学习、不懈努力与保持好奇心，才是这个时代最必备的要素。资料图片

DSE放榜2026︱持续学习、不懈努力是必备要素

他指，无论同学的兴趣是在商科、设计、护理还是人文学科，无论下一阶段是否能直接升读心仪学科，也不妨将自己的兴趣与AI工具结合，探索对自己或对社会有用的独特应用。找到痛点、找到应用，都可为香港带来新的解决方案。在探索过程中，更可能为香港带来对未来的新视野、新想像、新可能。

陈茂波认为，面对科技迅速变革，人类的兴趣与喜好不断转变，新的问题不断出现，可以肯定的是，没有人可以靠一张成绩单走完、走对整段职业生涯。持续学习、不懈努力与保持好奇心，才是这个时代最必备的要素，也可为自己开创一条充实和无悔的事业跑道。