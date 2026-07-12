Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026︱陈茂波为考生打气：无人可以靠一张成绩单走完整段职业生涯 AI知识可成为「突围点」

政情
更新时间：12:16 2026-07-12 HKT
发布时间：12:16 2026-07-12 HKT

本周三是今届DSE放榜的日子。财政司司长陈茂波不忘为应届考生打气，指考试成绩「决定了一时，却不足以定义未来」。同学们的出路选择已更趋多元，即使未能升读心仪学科，还有许多其他的进修选项，包括副学士学位、高级文凭、应用学习课程、职业培训等，下一步还可以选择衔接学士学位课程。更值得留意的是，人工智能正在让这些传统路径的后阶段，出现过去从未有过的分叉，它让同学们即使选择不同的路径，未来也都有更多新的发展方向和工作机会。

陈茂波在网志表示，人工智能正定义各经济体未来在不同领域的竞争力。无论是创新科技公司还是传统企业的转型，市场最缺的是「跨界复合型」人才——既懂一个专业领域，又懂得应用AI工具放大自己的能力。找到自己的兴趣、保持好奇心，再叠加AI知识，这会成为能力提升的突围点。

周三将是今届DSE放榜的日子。资料图片
周三将是今届DSE放榜的日子。资料图片
陈茂波表示，持续学习、不懈努力与保持好奇心，才是这个时代最必备的要素。资料图片
陈茂波表示，持续学习、不懈努力与保持好奇心，才是这个时代最必备的要素。资料图片

DSE放榜2026︱持续学习、不懈努力是必备要素

他指，无论同学的兴趣是在商科、设计、护理还是人文学科，无论下一阶段是否能直接升读心仪学科，也不妨将自己的兴趣与AI工具结合，探索对自己或对社会有用的独特应用。找到痛点、找到应用，都可为香港带来新的解决方案。在探索过程中，更可能为香港带来对未来的新视野、新想像、新可能。

陈茂波认为，面对科技迅速变革，人类的兴趣与喜好不断转变，新的问题不断出现，可以肯定的是，没有人可以靠一张成绩单走完、走对整段职业生涯。持续学习、不懈努力与保持好奇心，才是这个时代最必备的要素，也可为自己开创一条充实和无悔的事业跑道。

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
2026-07-11 11:18 HKT
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
19小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
18小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
15小时前
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用买餸
星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用
申诉热话
3小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
5小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
19小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2小时前
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
世界杯2026︱英格兰反胜入4强 挪威航空即「找数」IG换英航标志
即时国际
2小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
16小时前