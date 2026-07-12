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前海主线「深港合作」 专家形容深港两地并非竞争而是高度互补 

政情
更新时间：11:45 2026-07-12 HKT
发布时间：11:45 2026-07-12 HKT

国家「十五五」规划的《港澳专章》提到，建设前海及南沙等重大合作平台，香港亦首次制定五年规划。前海深港现代服务业合作区管理局首席港澳联络专家黄梓谦强调，前海的主责是「改革开放创新」，而工作主线则是「深港合作」，若政策与香港无关，或者香港未能在前海合作上得益，均不会进行，并形容深港两地并非竞争关系，而是高度互补。 

政策出台必须「过三关」

黄梓谦今早（12日）在电台节目表示，在国家的港澳篇章中，明确提出「高质量建设前海、南沙、横琴、河套」四大战略平台。当中，前海、南沙与河套的主要任务是支持香港融入并服务国家发展大局。前海推出新政策的严格标准，形容为必须「过三关」：「一切都要围绕深港合作主线，如果同香港无关、如果香港未能得益，就唔会获批出台。我们做的政策一定要紧扣『香港企业、香港人先获益』，同时必须助力国家改革开放。」

他又称，前海的主打产业已由旧时代的6大传统行业（金融、科技、专业服务等），大幅扩展至现时的12个现代服务业板块，涵盖具身智能机械人、海洋经济、低空经济、智能终端、数据产业及细胞与基因工程等面向未来的新兴领域，确保在每个领域都能与香港达致共赢。

打造深港产业链闭环 

黄梓谦强调，深港两地并非竞争关系，而是高度互补。他以完整的「产业链闭环」来说明两地强强联手的威力，并指出香港企业完全可以善用大湾区资源做大做强，香港强项是的金融集资与面向世界的出海平台，深圳南山区（前海范围），有全国最强科技区域（如腾讯总部「企鹅岛」所在地），负责科技转化。而深圳宝安区（前海范围）是顶尖现代制造业基地，以机械人及自动化运作，负责无人机等高端制造。

他指出，企业在香港集资，于南山区进行科技转化， 在宝安区进行高端制造，企业壮大后回归香港IPO上市及出海。

为让香港青年及早装备自己，前海联同香港青年协会及多个政府决策局，推出「前海香港青年科创启航计划」。港澳服务处行政主任傅旭辉（Dennis）在同一节目上表示，计划希望打破过往纯参观的模式，让学生走入企业，跟随前线工程师深入了解科创企业的日常运作及最新科技。他指出，计划旨在配合未来「北部都会区」的重点科技及智能产业发展，让这批学生在未来大学毕业后，能与北都及大湾区共同成长。

梦工场转型冀超越美国矽谷

谈及前海的明星项目「前海深港青年梦工场」，该项目已从早期的「平租实体空间」，进化成全球创科生态圈的一员。黄梓谦指，梦工场目前已汇聚过千间企业，涵盖半导体、人工智能、文化体育科技及医疗等领域。由于反应热烈，梦工场目前已经满额，局方正准备启动第三期发展。此外，梦工场的团队亦积极前往欧洲、北欧及东南亚等地建立全球网络，协助企业「出海」。

黄梓谦指，对大湾区的创科前景充满信心，并认为绝对可以有一个超越美国矽谷的创科圈。

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